Wien. Das Ressort in der Herrengasse in der Wiener Innenstadt ist eines der sensibelsten. Während Innenministerium vor allem für die Sicherheit der Bevölkerung sorgen und den Österreicher Vertrauen suggerieren soll, ist derzeit das genaue Gegenteil der Fall. Das Innenministerium, zumindest Teile davon, stehen selbst seit Monaten aufgrund aufklärungswürdiger Vorgänge im Mittelpunkt des Interesses.

Gleichzeitig ist im anlaufenden Wahlkampf zwischen ÖVP und FPÖ ein heftiger Streit, wer künftig den Innenminister stellen sollen, zwischen den bisherigen türkis-blauen Regierungsparteien ausgebrochen. Dabei wartet auf den künftigen Ressortchef nach Übergangsminister Wolfgang Peschorn jede Aufräumarbeit, um die Trümmer nach den Erschütterungen im Haus zu beseitigen.

Die jüngste Hiobsbotschaft bringt das Vertrauen in den heimischen Sicherheitsapparat gehörig ins Wanken. Denn von Beginn an geäußerte Vermutungen, dass der Chef der Identitären, Sellner, vor einer Hausdurchsuchung im vergangenen März gewarnt worden sei, haben sich inzwischen deutlich erhärtet. Die Verdachtsspuren führen jetzt zusehends in das Innenministerium selbst.

Der Grund für die Razzia war die 1500-Euro-Spende des rechtsextremen Christchurch-Attentäters, der in Neuseeland 51 aus dem vergangenen Jahr an Sellner. Der Identitären Chef soll kurz vor der Durchsuchung seinem Mailverkehr mit dem Attentäter gelöscht und das Handy im Blumentopf vergraben haben. Das könnte auf eine Vorwarnung hindeuten. Die Staatsanwaltschaft Wien ermittelt in der Sache.

Die "Krone" brachte am Freitag nun den Kabinettschef von Ex-Innenminister Herbert Kickl, Reinhard Teufel, als möglichen Maulwurf ins Spiel. Der Name des niederösterreichischen Landtagsabgeordneten der FPÖ stehe laut dem Zeitungsbericht im Extremismusakt des Verfassungsschutzes zu den Verstrickungen der rechtsextremen Identitären mit der FPÖ. Gegenüber der "Krone" dementierte Teufel, Identitären-Chef Sellner vorgewarnt zu haben. Er habe nur einmal Kontakt zu den Identitären gehabt, danach aber nie wieder, wird er zitiert. Der APA sagt Teufel: "Ich sage deutlich: Ich habe niemanden gewarnt. Ich habe mit niemandem darüber gesprochen. Ich war im Vorhinein nicht einmal informiert."

Mitte Juli wurde durch Beantwortungen durch parlamentarische Anfragen jedenfalls bekannt, dass der einstige Generalsekretär Kickls, Peter Goldgruber, am 21. März, also vier Tage vor der Razzia, vom Verfassungsschutz über die bevorstehende Hausdurchsuchung informiert wurde.