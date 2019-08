Wien. Heute, Montag, will die FPÖ am späteren Nachmittag nach etlichen Ankündigungen und Verschiebungen einen ersten Teil ihres Historikerberichts vorstellen. Seit eineinhalb Jahren arbeitet die Partei, zumindest laut eigenen Angaben, ihre "braunen Flecken" der Vergangenheit auf. Allerdings wird die Veröffentlichung des ersten Häppchens der freiheitlichen Aufarbeitung nicht besonders öffentlichkeitswirksam passieren. Es ist vielmehr ein Hintergrundgespräch für einige wenige Journalisten. Um welchen Teil es sich handelt, lässt die FPÖ allerdings noch offen.

Anlass dafür, die Kommission einzusetzen, war die erste NS-Liederbuchaffäre um die Burschenschaft des damaligen und zeitweise zurückgetretenen FPÖ-Spitzenkandidaten der niederösterreichischen Landtagswahl, Udo Landbauer. Landbauer war damals stellvertretender Obmann der Germania zu Wiener Neustadt. In dem Liederbuch fand sich unter anderem die Liedzeile "Gebt Gas, ihr alten Germanen, wir schaffen die siebte Million." Der damalige FPÖ-Chef und Vizekanzler Heinz-Christian Strache kündigte folglich an, die Geschichte des "Dritten Lagers" aufarbeiten zu wollen.

Kommissionsleiter veröffentlichte Texte in rechtsextremer "Aula"

Kommissionsleiter ist der frühere FPÖ-Politiker und emeritierte Jus-Professor Wilhelm Brauneder. Dieser geriet in die Kritik, weil er unter anderem Texte für die ehemalige rechtsextreme Aula geschrieben hat. Gegenüber dem "Standard" rechtfertigte sich Brauneder damit, dass es sich nur um Nachdrucke gehandelt habe, die zuvor schon in Fachblättern erschienen seien. "Es ist nicht entscheidend, wo man schreibt, sondern was man schreibt."

In der "Referenzgruppe" der Kommission sitzen unter anderem Ehrenparteichef Hilmar Kabas, die dritte Nationalratspräsidentin Anneliese Kitzmüller und sowie Parteiideologe Andreas Mölzer, der unter anderem mit dem rassistischen Begriff "Negerkonglomerat" für die Europäische Union auffiel. Wer konkret an dem Bericht arbeitete, war lange nicht bekannt.

"So etwas Unprofessionelles hat es noch nie gegeben"

In einer Resolution anlässlich des "Österreichischen Zeitgeschichtetags", der Anfang April des vergangenen Jahres stattfand, kritisierten namhafte Historiker wie Oliver Rathkolb, Dieter Pohl, Karin Schmidlechner und Margit Reiter die intransparente und wenig professionelle Vorgehensweise der Aufarbeitung. Erst im vergangenen Dezember nannte Brauneder nach Kritik ein paar Details und Namen.

Rathkolb übte im ORF sowie im "Kurier" Kritik an der Kommission. "So etwas Unprofessionelles hat es noch nie gegeben. Das ist absolut unüblich und widerspricht den wissenschaftlichen Standards wie Transparenz und Nachvollziehbarkeit" Er kritisierte unter anderem die Nicht-Einbeziehung wissenschaftlicher Fakultäten und die Nicht-Öffentlichmachung der Kommisionsmitglieder.

Dass sich die Veröffentlichung des Berichts immer wieder verzögerte, lag laut dem nunmehrigen FPÖ-Chef Norbert Hofer unter anderem daran, weil er und seine Partei ihn "in Israel bewerten lassen" wollen. Es hätte sich jemand gefunden, hieß es von blauer Seite, die jedoch keine Namen nannten. Laut einem "Standard"-Bericht soll die FPÖ nur einen einzigen israelischen Wissenschafter kontaktiert haben.

Burschenschaften wehrten sich

Ein blinder Fleck bleibt jedoch die Untersuchung der für die freiheitliche Geschichte wesentlichen schlagenden wie völkischen Burschenschaften. Von den Freiheitlichen hieß es, dass diese schlicht kein Interesse an einer Zusammenarbeit bei der Aufarbeitung hätten. Die Beleuchtung der Burschenschaften sei ohnehin nie ein Ziel gewesen, sagte FPÖ-Generalsekretär Christian Hafenecker. Es handle sich um privatrechtliche Vereine, auf die man kein Durchgriffsrecht habe. Allerdings rekrutieren sich die Freiheitlichen bekanntlich sehr stark aus den Burschenschaften, wie im Parlament und zuletzt auch in den FPÖ-Kabinetten unter Türkis-Blau zu sehen ist und war.

Anfang April kündigte Kommissionsleiter Brauneder in der "Wiener Zeitung" an, zumindest die Verstrickungen der FPÖ und den rechtsextremen Identitären in den Bericht aufnehmen zu wollen.

Wann der gesamte Kommissionsbericht veröffentlich werden soll, ist noch unklar.