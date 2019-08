Innsbruck. Im ersten Halbjahr 2019 sind die CO 2 -Emissionen des Verkehrs weiter gestiegen, womit sich der Abstand zu Österreichs Klimaziel zu vergrößern droht. Wie der Verkehrsclub Österreich (VCÖ) am Montag mitteilte, wurden in Österreich aufgrund des gestiegenen Dieselabsatzes rund zehn Millionen Liter mehr Treibstoff getankt als in den ersten sechs Monaten des Vorjahres.

Laut Daten des Fachverbands der Mineralölindustrie ist der Benzinverbrauch im ersten Halbjahr um rund zehn Millionen Liter auf eine Milliarde Liter zurückgegangen, der Dieselabsatz nahm aber um über 20 Millionen Liter auf rund vier Milliarden Liter zu. Der gestiegene Treibstoffverbrauch bedeutet auch mehr CO 2 -Emissionen, umso mehr als beim Verbrennen von Diesel mehr CO 2 entsteht. Der VCÖ fordert rasch Maßnahmen beim Güterverkehr - etwa die Einhaltung von Tempolimit 80 für Lkw auf Autobahnen und Schnellstraßen. In den Städten müsste der emissionsfreie Güterverkehr mit Elektro-Transportern und Cargo-Bikes stärker gefördert werden.

Europarechtler für Abschaffung des Dieselprivilegs

Unionsrechtswidrig wäre allerdings die Erhöhung des Dieselpreises nur für Transit-Lkw, erklärte Walter Obwexer, Europarechtsexperte an der Universität Innsbruck, am Montag im Ö1- "Morgenjournal". Tirols Landeshauptmann Günther Platter (ÖVP) hatte zuvor angeregt zu prüfen, wie der Dieselpreis für durchfahrende Lkw erhöht werden kann.

Vorstellbar sei, dass der Dieselpreis zwar für Lkw erhöht, aber für im Inland zugelassene Lkw ein gewisser Teil erstattet werde. Ob dies eine mittelbare Diskriminierung darstellen würde, müsse man "genau prüfen". Insgesamt sprach sich Obwexer aber dafür aus, "das Dieselprivileg generell aufzuheben" und "Dieselkraftstoff genauso zu besteuern wie Benzin für alle Fahrzeuge".