Wien/Gumpoldskirchen. Die Ermittlungen der Wirtschafts- und Korruptionsstaatsanwaltschaft (WKStA) im Zusammenhang mit der Bestellung des FPÖ-Bezirksrates Peter Sidlo zum Finanzvorstand der Casinos Austria führten auch nach Osttirol: Ein Bauernhaus des FPÖ-Bildungsinstituts wurde in St. Jakob in Ostttirol durchsucht. Das bestätigte die Wiener FPÖ am Mittwoch, sie sprach von einer "freiwilligen Nachschau". Nach Angaben von "Heute" sollen aus einem Tresor auch mehrere Festplatten beschlagnahmt worden sein. Das dementierte die Wiener FPÖ jedoch. Es seien keine Gegenstände sichergestellt worden, hieß es in der knappen Aussendung.

Einige Unklarheiten gibt es auch um die durchsuchten Räumlichkeiten: Der Geschäftsführer des Freiheitlichen Bildungsinstituts, Klaus Nittmann, erklärte in einer Aussendung, dass der Verein, bei dem die Hausdurchsuchung durchgeführt wurde, nicht identisch mit dem Freiheitlichen Bildungsinstitut sei. Dieses sei in keiner Weise mit der Causa Casino verknüpft. Die Wiener FPÖ erläuterte, dass es sich beim "Freiheitlichen Bildungsinstitut St. Jakob in Osttirol" um eine Vorfeldorganisation der Wiener Landespartei handelt.

Die Gratiszeitung "Heute" berichtete am Mittwoch, dass die Pension "Enzian" in St. Jakob, die seit 2012 dem FPÖ-Bildungsinstitut gehören würde, ebenso durchsucht wurde wie die Räumlichkeiten von sechs weiteren Personen, darunter dem früheren FPÖ-Obmann Heinz-Christian Strache und Ex-Klubobmann Johann Gudenus.

Das Haus in St. Jakob im Defreggental hat auch Strache mehrfach genutzt und dort Urlaube verbracht. In dem Ort war der frühere Tiroler Landesparteichef Gerald Hauser Bürgermeister.

Tiroler ÖVP fordert Erklärung von AbwerzgerDie Tiroler Volkspartei hat FPÖ-Landeschef Markus Abwerzger nun aufgefordert, sich in der Causa um die Hausdurchsuchung im FPÖ-Bildungsinstitut im Osttiroler Defereggental zu erklären. Die Tiroler Freiheitlichen hätten die Einrichtung ebenso "regelmäßig für Seminare, Schulungen und Diskussionen" genutzt, auch wenn das Haus der Wiener FPÖ gehöre, sagte VP-Klubobmann Jakob Wolf in einer Aussendung.

Wolf stellte daher die Frage in den Raum, ob die Tiroler FPÖ von den beschlagnahmten Unterlagen wusste. Die FPÖ würde "immer mehr im Ibiza-Sumpf" versinken. "Die Zeit billiger Ausreden ist vorbei", meinte Wolf weiter.