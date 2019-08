WZ Online

Wien. Der frühere ÖGB-Präsident und Sozialminister Rudolf Hundstorfer ist tot. Wie die Gewerkschaft mitteilte, ist Hundstorfer Dienstag früh im Alter

von 67 Jahren verstorben. Dem Vernehmen nach befand sich Hundstorfer

gerade auf Urlaub in Kroatien. Wiens Bürgermeister Michael Ludwig und die SPÖ Wien Landesparteisekretärin Barbara Novak drückten gegenüber der Familie ihre tief empfundene Trauer aus, wie es in einer Presseaussendung der Wiener SPÖ hieß.

Hundstorfer wurde am 19. September 1951 in einfachen Verhältnissen in Wien geboren. Früh begann er sich für die Politik zu interessieren und engagieren – zuerst als Jugendvertrauensmann beim Magistrat der Stadt Wien, dann als Personalvertreter. Über 17 Jahre lang war er Abgeordneter des Wiener Gemeinderats, zwölf Jahre davon sein Vorsitzender.

Zuvor Vorsitzender der Gewerkschaft der Gemeindebediensteten übernahm er 2006 in politisch turbulenten Zeiten das Präsidentenamt des Österreichischen Gewerkschaftsbundes und führte ihn in ruhige Fahrwasser. Von 2008 bis 2016 bekleidete er das Amt des Sozialministers, in dem er auch eine Pensionsreform umsetzte. (apa, red)