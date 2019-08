Sozialpolitik

Die Macht der Pensionisten und das verdrängte Pensionsproblem 10 1

Stark gestiegene Beitragseinnahmen haben neben Sparmaßnahmen den Zuschussbedarf aus dem Budget gebremst. Vieles hängt aber an der guten Wirtschaftslage. 38.000 Personen wechselten in zwei Jahren als Arbeitslose in die Pension.