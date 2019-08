WZ Online

Wien. Das Klimavolksbegehren hat die erste Hürde genommen: Innerhalb von 24 Stunden haben 8401 Menschen das Anliegen unterstützt. Damit ist bereits jene Zahl der Unterschriften erreicht, um das Klimavolksbegehren im Innenministerium einreichen zu können. Das berichteten die Initiatoren am Donnerstag.

Man werde allerdings "auf jeden Fall bis Dezember" weitersammeln. Alle Unterschriften, die noch hinzukommen, zählen bereits für die Eintragungswoche. Man kann auf jedem Gemeindeamt oder online via Handy-Signatur unterschreiben (Link über www.klimavolksbegehren.at). Für das Volksbegehren selbst sind dann mindestens 100.000 Unterschriften notwendig, damit es auch zwingend im Parlament behandelt wird.

Klimaschutz soll in Verfassung festgeschrieben werden

Die Forderungen sind: Der Klimaschutz soll in der Verfassung festgeschrieben werden, damit dieser in der Gesetzgebung mitgedacht werden muss. Österreich muss die Freisetzung klimaschädlicher Treibhausgase bis 2030 mindestens halbieren und bis 2040 klimaneutral werden, heißt es weiter im Forderungskatalog - und zwar durch ein verbindliches CO2-Gesetz. Klimaschutz muss indes belohnt werden, konkret in Form eines Klimabonus. Und: Verkehr und Energie müssen nachhaltig werden. (temp/apa)