Graz. Der Landeshauptmann will es, die größte Oppositionspartei will es, und die Grünen wollen es vielleicht auch - in der Steiermark stehen die Zeichen auf eine vorgezogene Landtagswahl im November. Regierungschef Hermann Schützenhöfer (ÖVP) sagte am Donnerstag, dass er einen früheren Termin im Herbst 2019 vorziehe, aber er wolle vorher um eine "breite Mehrheit, nicht nur rechnerisch" im Landtag ringen.

Sein Hauptargument: ein "kurzer und sparsamer" Wahlkampf, denn dieser habe auch für die Landtagswahl bereits begonnen. Für die Termin-Entscheidung "nehme ich mir Zeit", betonte er beim Pressegespräch in der Grazer Burg. Er wolle "das beste für das Land". Für ihn wäre ein früherer Wahltermin "nicht vorzeitig wählen, sondern vorzeitig fortsetzen". Er ist der Meinung, dass eine vorgezogene Landtagswahl für ÖVP und SPÖ nicht viel ändern würde.

Schützenhöfer bekräftigte, dass er sich mit der Frage einer früheren Wahl "ernsthaft" auseinandersetze. Er habe schon mit allen Landtagsparteien Gespräche geführt. Die KPÖ und Koalitionspartner SPÖ lehnten einen November-Termin ab. "Ich hoffe die Grünen schließen sich noch dem Antrag an", meinte er. Ob es mit ihnen dann eine für ihn ausreichende Mehrheit sei, ließ er offen.

Entscheidung "Sonntag oder Montag"

SPÖ-Chef Michael Schickhofer hatte in den vergangenen Tagen auf den regulären Wahltermin im Mai 2020 gepocht und noch Donnerstagfrüh ein Fünf-Punkte-Aktionsprogramm angekündigt. Dieses wolle er mit Schützenhöfer noch bis Mai abarbeiten. Der Sozialdemokrat nannte eine vorgezogene Wahl einen "Koalitionsbruch" und Vorzeichen für schwarz-blau. "Wir sind gewählt, um zu arbeiten. Das erwarten sich die Steirerinnen und Steirer auch von uns. Gerade jetzt, wo sich die Konjunktur eintrübt, müssen wir dem Land Sicherheit und Stabilität geben. Die Bevölkerung muss sich auf uns verlassen können", meinte Schickhofer.

Genau das war auch eines der Argumente von Schützenhöfer: Er habe "im Auge, was für das Land das beste ist". Innerhalb eines Jahres müssen vier Wahlen in der Grünen Mark bestritten werden: EU-Wahl, Nationalratswahl, Gemeinderatswahlen und Landtagswahl. "Das ist ein starkes Jahr Dauerwahlkampf." Die Frage sei nun nicht, wann gewählt wird, sondern wie lange der Wahlkampf sei. Eine Entscheidung kündigte er für "Sonntag oder Montag" an.