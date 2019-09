Wien. Der Hackerangriff, den die ÖVP am Donnerstag öffentlich machte, wird sicher zentrales Thema in diesem Wahlkampf sein. Denn wenn es tatsächlich so sein sollte - wie IT-Sicherheitsexperten sagen -, dass man fast in alle IT-Systeme eindringen kann, wenn man nur genügend Energie und Können aufweise, könnte sich das Thema zu einer großen Demokratie- und Sicherheitsdebatte auswachsen.

Auf jeden Fall wird sich der Nationale Sicherheitsrat damit befassen, für den Bundeskanzlerin Brigitte Bierlein einen zeitnahen Termin vorschlagen wird. Die Bundesregierung hat darüber hinaus den mutmaßlichen Cyberangriff auch der EU gemeldet. Einberufen haben den Sicherheitsrat FPÖ und Liste Jetzt. Denn für die FPÖ ist der Angriff auf die türkise Parteizentrale "bereits die zweite schwerwiegende Hackerattacke vor Wahlen in Österreich". Die erste Attacke sei das Ibiza-Video gewesen.

Ein anderes Motiv hat die Liste Jetzt: "Cyberangriff oder Vortäuschung eines Cyberangriffs auf eine wahlwerbende Partei im Nationalratswahlkampf 2019", lautet der Titel des Verlangens auf Einberufung des Sicherheitsrats. "Es spricht viel dafür, dass es sich hier um einen Cyberangriff nicht gegen die ÖVP, sondern aus der ÖVP handelt", glaubt Peter Pilz. Er möchte klären, "ob hier von der Spitze der ÖVP ein parteiinternes Leak für eine Desinformationskampagne mitten im Wahlkampf missbraucht wird".

Schnelle Aufklärung gefordert

Auch die ÖVP schließt sich der Forderung nach Einberufung des Sicherheitsrates an, geht dabei aber noch weiter. Sicherheitssprecher Karl Mahrer kündigte im Gespräch mit der APA an, den Hacker-Angriff im Ständigen Unterausschuss des Innenausschusses im Nationalrat zu thematisieren. Mahrer will vor allem wissen, ob es sich um Wahlbeeinflussung handeln könnte, und was die Bundesregierung dahingehend unternehmen will.

Unterdessen ermittelt die Abteilung "Cyber Crime Competence Center" des Bundeskriminalamts (BKA) seit Freitag. Man werde sämtliche Ergebnisse und Beweise der seit Dienstag in der Parteizentrale eingesetzten "Task Force" dem BKA übergeben. Um wen es sich bei dem Angreifer handelt, ist weiterhin unklar.

Ungeachtet der Ereignisse rund um die Bundesparteizentrale Bundespartei in der Wiener Lichtenfelsgasse, hat ÖVP-Bundesparteiobmann Sebastian Kurz am Freitag den Startschuss für seine dreitägige Bundesländertour gegeben und damit den Intensivwahlkampf seiner Partei eingeläutet. Es ist dies allerdings nicht die erste Österreich-Tour für Kurz: Bereits unmittelbar nach der Aufkündigung der Koalition und dem folgenden Misstrauensantrag gegen seine Regierung hat sich der Altkanzler auf eine Tour durch die Bundesländer begeben und zahlreiche kleine und größere Veranstaltungen besucht.