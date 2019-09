Es wirkt wie immer bei den Freiheitlichen. Die Otti-Band bringt Funktionäre und Anhänger vor der Bühne im Einkaufsscenter Plus City in Pasching bei Linz in Stimmung, Biertische, Rot-weiß-rote Fähnchen, die geschwungen werden. Anders ist freilich, dass Heinz-Christian Strache, über ein Jahrzehnt als FPÖ-Obmann Fixpunkt dieser Inszenierung, fehlt. Aber selbst der Slogan "Zwei, die zu Euch halten" vorne auf der Videowand erinnert an frühere Zeiten. Nur ist er jetzt auf den FPÖ-Spitzenkandidaten bei der Nationalrat, Norbert Hofer, und Ex-Innenminister Herbert Kickl gemünzt.

Oberösterreich ist nicht zufällig das Bundesland, in dem die FPÖ an diesem Samstag offiziell in den bundesweiten Nationalratswahlkampf startet. Oberösterreich hat Symbolkraft. Hier ist die ÖVP seit 2015 auf Landesebene in einer Koalition mit der FPÖ und nun wieder wie schon 2017 Vorbild für eine Fortsetzung für eine ÖVP-FPÖ-Regierung auch auf Bundesebene.

Am letzten Samstag vor dem Schulbeginn in Westösterreich herrscht auch auf den Galerien rund um die Wahlkampfbühne der FPÖ in dem Einkaufszentrum Gedränge. Das verschafft den blauen Wahlwerbern so manchen zusätzlichen Zuhörer und Kiebitz, auch wenn so mancher dann umso schneller vorbei zu den Geschäften eilt.

Der Groll bei den Freiheitlichen über das vom damaligen Bundeskanzler Sebastian Kurz Mitte Mai verkündete Ende der türkis-blauen Bundesregierung nach dem Ibiza-Video mit Strache sitzt noch immer tief. "Eine vermeintlich schwache Stunde" sei für Taktikspiele genützt worden, wettert Oberösterreichs FPÖ-Chef Vizelandeshauptmann Manfred Haimbuchner. Wenig später folgt aber fast trotzig in Jetzt-erst-recht-Stimmung, dass an der FPÖ kein Weg vorbeiführe: "Wir sind sicherlich nicht überflüssig."

"Staatsfeind" Kickl als Einpeitscher

Unter besonderem Jubel kommt Herbert Kickl in seiner Rolle als Zweiter auf der FPÖ-Bundesliste auf die Bühne. Hier genießt der Ex-Innenminister seine Opferrolle beim türkis-blauen Koalitionsende: "Rausgeschmissen haben'S mi!" Aber das "muss man runterschlucken". Er beschwört Heimattreue und Patriotismus und reibt sich an der Bobo-SPÖ und an der EU-Kommission. Der Ex-Innenminister kokettiert mit seiner Rolle als Reibebaum für politische Gegner: "Staatsfeind Nummer eins bin ich für die linken Vögel." Als Hassprediger gelte man, "wenn man auf die eigenen Leute schaut". Die Bevölkerung habe er hinter sich. "Ich bin nur zu den Bösen böse", donnert Kickl ins Mikrofon.