Zeltweg. Verteidigungsminister Thomas Starlinger gab sich gegen Ende der Heeres-Flugshow Airpower am Samstagnachmittag im steirischen Zeltweg vor Journalisten zuversichtlich, dass es unter einer neuen Regierung eine ausreichende Finanzierung für das Bundesheer geben werde. Trotz eines Zwischenfalls - ein schwedischer Doppeldecker kippte beim Landen wegen einer Böe um - wurde die Veranstaltung fortgesetzt.

Seiner Ansicht nach hätten sich in den vergangene Monaten zwei Umstände wesentlich geändert: Die Bevölkerung habe gesehen, dass sie das Bundesheer ohne entsprechende Mittel nicht mehr schützen könne. "Blackout, Terror, um nur zwei der möglichen Bedrohungen zu nennen", sagte Starlinger. Es müsse klar sein, dass Terroristen die notwendige Ausrüstung und auch Kampferfahrung besäßen. Es bedürfe keines Hinweises mehr, um zu sehen, wo das Bundesheer mit seinen Fähigkeiten stehe. "Nein, wir sind nicht mehr in der Lage zu schützen", wurde der Minister drastisch. Die Erfordernisse der Neutralität und die Einsatzfähigkeit stünden im "krassen Widerspruch zur Realität. Wir bauen am Boden Zäune, aber zehn Meter darüber ist uns die Souveränität unseres Landes gleichgültig."

Am 17. September zu Mittag werde jenes Papier "Unser Heer 2030" vorgestellt, worin es um drei Eckpunkte geht: Welche Bedrohungen gegen Österreich gebe es, welchen Bedarf habe man, um diese zu bewältigen und schließlich eine Standort-Feststellung. Er glaube, dass der Ernst der Situation auch in die Politik vorgedrungen sei. "Darauf hoffe ich nicht, davon bin ich überzeugt, dass es Einsicht in die Notwendigkeiten gibt"sagte Starlinger, der auch darauf hinwies, dass sich Bundespräsident Alexander Van der Bellen stark in dieser Sache eingebracht habe.

Wenn es keine Mittel für den Ersatz der Saab 105Ö als Trainer-und Luftraumüberwachungsflugzeuge gebe, dann stelle sich die Frage nach einer Fortsetzung der Bundesheer-Flugshow ohnehin nicht mehr: "Ohne Luftraumüberwachung auch keine Airpower", sagte Starlinger.

Schlechtes Wetter hielt Besucher nicht ab

An zwei Tagen sind trotz nasskalten Wetter rund 185.000 Zuseher zur Airpower gekommen, wie Projektleiter Arnold Staudacher am Samstagnachmittag in einem Resümee im steirischen Fliegerhorst Hinterstoisser in Zeltweg sagte. "Wir sind absolut zufrieden, das Wetter hat uns ja nicht gerade zugespielt", sagte Staudacher. Bei Kosten von gesamt 3,6 Millionen Euro sei es sehr wohl die Sache wert gewesen.

Am Freitag, dem Auftakttag, waren rund 80.000 Zuseher gekommen, am Samstag wurden 105.000 Personen gezählt. Wie zum Hohn für die Veranstalter lichteten sich in den letzten eineinhalb Stunden die Wolken, aus denen es den ganzen Tag immer wieder geregnet hatte, und die Sonne brach für die letzten Flugvorführungen durch. Von den Kunstflugstaffeln konnten am Samstag nur die italienischen "Frecce Tricolori" nicht fliegen, die "Patrouille Suisse" und das Breitling Team und die spanische "Patrulla Aguila" hingegen schon. "In einem Tal wie dem Aichfeld ist das Wetter schwer einzuschätzen", sagte Staudacher. "Ein Hubschrauber ist schnell in der Luft, wenn sich eine Möglichkeit auftut, bei einem Jet ist das schon schwieriger, für ein Kunstflugteam noch schwerer." Man habe da alle Viertelstunden umplanen müssen. (apa)