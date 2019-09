WZ Online

Wien.

SPÖ, FPÖ und Neos fordern nach Vorlage des Zustandsberichts für das Bundesheer rasche Maßnahmen. SPÖ-Landesverteidigungssprecher Rudolf Plessl bekräftigte, dass das Bundesheer das notwendige Budget bekommen muss. Die FPÖ forderte einen "raschen Beginn einer effizienten Therapie" und Neos sprachen von einem "Schandfleck der jahrzehntelangen falschen und populistischen Politik der ÖVP".

Plessl will das unter dem SPÖ-Verteidigungsminister Hans Peter Doskozil beschlossene Investitionsprogramm wiederaufleben lassen, erklärte er in einer Aussendung. "Türkis-Blau hat die Katastrophenhilfe und internationale Einsätze aufs Spiel gesetzt. Das heute präsentierte Weißbuch zeigt schonungslos die Misswirtschaft der Kurz-Strache-Regierung auf." Die Wiederaufnahme der von Doskozil geplanten Investitionsoffensive bedeute, "dass für das Jahr 2020 das Bundesheerbudget auf 2,6 Milliarden Euro erhöht wird und im Folgejahr 2021 auf 3 Milliarden. Euro. So sieht es auch ein Entschließungsantrag vor, der am 3. Juli von der SPÖ und der FPÖ beschlossen wurde", so Plessl. Ein striktes Nein erteilte Plessl Forderungen, den Wehrdienst und Zivildienst zu verlängern.

FPÖ-Wehrsprecher Reinhard Bösch forderten nach der "neuerlichen eindeutigen Diagnose" über den Zustand des Bundesheeres nun den "raschen Beginn einer effizienten Therapie". Gefordert sei die nächste Bundesregierung. "Der sehr realistische und ernüchternde Bericht, den Verteidigungsminister Starlinger präsentierte, schließt nahtlos an den von Bundesminister Kunasek an und muss nun endlich auch bei der ÖVP ein rasches Umdenken bewirken. Die Ablehnung der ÖVP des Antrages zur Erhöhung des Heeresbudgets auf drei Milliarden für das Jahr 2021, war schon eine sehr entlarvende und somit kurzsichtige Aktion", meinte er. Das Heeresbudget mittelfristig auf ein Prozent des Bruttoinlandsproduktes anzuheben, sei für die FPÖ eine "unabdingbare Voraussetzung", damit das Bundesheer seinen verfassungsmäßigen Auftrag wieder erfüllen kann. "Diese Forderung ist für uns auch eine Koalitionsvoraussetzung", betonte Bösch.

Die Neos zeigten sich ob des Berichts "alarmiert". "Der Bericht zeichnet ein ungeschöntes, nüchternes und deshalb umso dramatischeres Bild der finanziellen Lage des Bundesheeres", erklärte Neos-Verteidigungssprecher Douglas Hoyos. "Dieser katastrophale Zustand ist ein Schandfleck jahrzehntelanger falscher und populistischer Politik, vor allem der ÖVP, die immer nur auf Schlagzeilen, nie auf nachhaltige Lösungen gesetzt hat", was verantwortungslos sei. Neos setze sich für eine "endlich stabile Finanzierung für das Bundesheer" ein, betonte er. Dies bedeute eine schrittweise Steigerung des Budgets auf ein Prozent des BIP.

Offiziersgesellschaft begrüßt schonungslose Darstellung

Die Offiziersgesellschaft hat die "schonungslose Darstellung des Zustands des Bundesheeres" durch Verteidigungsminister Thomas Starlinger begrüßt. Seit seinem Amtsantritt habe Starlinger drastische Worte und eindringliche Vergleiche gefunden, um den Zustand des Bundesheeres zu charakterisieren. Der nunmehr präsentierte Zustandsbericht füge sich nahtlos ein.

"Immer wieder habe ich in den letzten Jahren auf den katastrophalen Zustand aufmerksam gemacht. Doch man wollte uns keinen Glauben schenken. Mancher hat vielleicht sogar geglaubt, wir wollen einen persönlichen Vorteil erzielen. Durch den aktuellen Bericht wird unsere Kritik eindrucksvoll bestätigt", sagte Erich Cibulka, Präsident der Österreichischen Offiziersgesellschaft, in Reaktion auf die heutige Präsentation des Zustandsberichts.

"Die nächste Regierung wird diesen Befund nicht einfach wegwischen können. Wir erwarten, dass Parlament und Regierung über Parteigrenzen hinweg an einem Strang ziehen, um die aufgezeigten Probleme zu lösen", forderte Cibulka eine Trendumkehr in der Verteidigungspolitik. Er kündigte im Namen des Verbands der wehrpolitischen Vereine die Präsentation eines gemeinsamen Positionspapiers an.