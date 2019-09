Zur Person~ Eva-Maria Himmelbauer

ist 32 Jahre alt und seit 2012 Abgeordnete für die ÖVP. Himmelbauer kommt aus Leodagger bei Pulkau im Weinviertel, in Hollabrunn ging sie in die HTL, anschließend nahm sie an einem einjährigen Austauschprogramm am Australien teil. Sie studierte Wirtschaftsinformatik in Wien, in Retz gründete sie ein IT-Unternehmen.