Die Schadenersatzklage der FPÖ gegen die Republik wegen der Bundespräsidentenwahl 2016 ist auch in zweiter Instanz gescheitert. Nachdem das Landesgericht für Zivilrechtssachen im Mai gegen die Partei entschieden hatte, wies nun auch das Oberlandesgericht Wien die Klage ab. Rechtskräftig ist das Urteil noch nicht. Anwalt Dieter Böhmdorfer - er vertritt die FPÖ - will die Causa vor den Obersten Gerichtshof bringen (OGH). Er werden den Freiheitlichen empfehlen, eine Revision einzubringen, erklärte er am Mittwoch.

Bei der Bundespräsidentenwahl 2016 gab es mehrere schwere Pannen: Wegen schwerer Formalfehler bei der Auszählung der Stimmen musste die Stichwahl nach einer erfolgreichen Anfechtung durch die FPÖ wiederholt werden. Schließlich wurde auch der Termin für die Wahlwiederholung von 2. Oktober auf 4. Dezember verschoben, weil fehlerhafte Wahlkartenkuverts im Umlauf waren. Die FPÖ und ihre neun Landesparteien fordern von der Republik deswegen insgesamt 3,4 Mio. Euro Schadenersatz.

Böhmdorfer ist über die Niederlage in zweiter Instanz nicht enttäuscht, denn Ziel sei von Anfang an gewesen, "dass man in dieser Frage möglichst schnell zum Obersten Gerichtshof kommt". (apa)