Wer sich auf die Suche nach Österreich macht, nach dem Wesen dieses Landes und der Natur seiner Bewohner, der hat eine lange Reise vor sich. Um den Weg ein wenig abzukürzen, hat die "Wiener Zeitung" zwei Kenner zum Gespräch über Österreich gebeten, die einen je spezifischen Blick auf Land und Leute haben: den türkisch-kurdisch-stämmigen Soziologen Kenan Güngör und Paul Chaim Eisenberg, den Oberrabbiner des Bundesverbandes der Israelitischen Kultusgemeinden Österreichs. Den langen Weg ist übrigens das Team des "Datum"-Magazins gegangen, das mit "Wo sind wir eigentlich? Österreich im Gespräch" ein ganzes Buch dem Thema gewidmet hat.

"Wiener Zeitung": Glauben Sie beide eigentlich an Zufälle?

Paul Chaim Eisenberg: Ein religiöser Jude glaubt nicht an Zufälle. Die Dinge sind irgendwie von Gott beeinflusst. Ich kann Ihnen ein persönliches Beispiel erzählen: Vor vielen Jahren bin ich am israelischen Flughafen Ben Gurion gelandet, gleichzeitig kam dort auch meine spätere Frau an. Wir haben uns am Flughafen kennengelernt. Das kann man jetzt Zufall nennen, ich aber glaube, dass der Liebe Gott mir meine Frau geschickt hat.

Kenan Güngör: Ich hatte diese Unterstützung leider nicht. Aus meiner Sicht hat Zufall systemischen Charakter. So gesehen entsprechen das Universum und unser ganzes Leben dem, was man die unwahrscheinlichste Wahrscheinlichkeit nennen könnte.

Eisenberg: Das gefällt mir!

Güngör: Jeder Moment hat das Potenzial einer einschneidenden Wendung. Das verstärkt sich noch bei gebrochenen Biografien. Grundsätzlich ergibt sich ein Leben aber immer als Kombination aus den unwahrscheinlichsten Wahrscheinlichkeiten.

Also war es die unwahrscheinlichste Wahrscheinlichkeit, dass die Psychoanalyse, diese schonungslose Analyse unseres Selbst, nicht irgendwo, sondern in Österreich und ganz besonders eben in Wien entwickelt wurde.

Eisenberg: Sigmund Freud hätte das nicht tun müssen, aber er hat es getan.

Aber warum in Wien? Warum nicht in London, Paris oder Berlin?

Eisenberg: Vor dem Ersten Weltkrieg wurden fast alle großen kulturellen und wissenschaftlichen Errungenschaften nicht nur in Wien, sondern vor allem von Juden erbracht. Das ist eine Tatsache.

Güngör: Die ganze Monarchie wies zu dieser Zeit eine enorme Diversität von Kulturen und Ethnien auf. Gerade in der Hauptstadt entwickelte sich daraus eine besondere Reibungsdynamik mit der Herausforderung ständiger Anpassungsleistungen. Diese Komplexität führt zu einer gesteigerten Reflexivität, aber auch zu verstärkten Differenzierungen, Freiheiten und Widersprüchlichkeiten. Nicht die Vielfalt per se führt zu Innovationen, sondern der konstruktive Umgang mit ihr.

