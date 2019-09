Gutes Wetter, niedrige Wahlbeteiligung - wenn es nach dieser Formel geht, wird die Wahlbeteiligung bei der Nationalratswahl eher gering ausfallen. Die Zentralanstalt für Meteorologie und Geodynamik prognostiziert für den Sonntag einen meist sonnigen und zumindest am Nachmittag auch milden Tag. Mit sieben bis 15 Grad ist es zum Wahlstart in der Früh noch relativ frisch, tagsüber wird es dann freundlich und sonnig mit Temperaturen bis 26 Grad.

Die Wahlbeteiligung lag bis Ende der 1980er Jahre immer über 90 Prozent, in den 1980er Jahren bis 1999 lag sie stets über 80 Prozent, danach ist sie stetig gesunken und erreichte bei der Nationalratswahl 2013 mit 75 Prozent einen Tiefpunkt. 2017 lag die Beteiligung bei genau 80 Prozent.

Fast 100.000 Personen "arbeiten" am Sonntag, damit rund 6,4 Millionen Österreicher ihr Wahlrecht ausüben können. Für die immer noch vorherrschende Urnenwahl werden mehr als 10.100 Wahllokale eingerichtet, dazu kommen "fliegende Wahlbehörden" für Menschen, die nicht selbst ins Wahllokal kommen können. Bei der Nationalratswahl 2013 haben 795.763 Personen mit Wahlkarte gewählt, fast 900.000 waren ausgegeben worden. Heuer gibt es einen neuen Rekord: mehr als eine Million Wahlkarten - 1,070.933 laut Innenministerium - wurden ausgestellt. Es ist daher zu erwarten, dass beim vorläufigen Endergebnis am Sonntagabend 950.000 Stimmen fehlen werden. Denn die Briefwahl wird erst am Montag ausgezählt, sonstige Wahlkartenstimmen erst am Donnerstag.