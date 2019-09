Die Lokomotive schnaufte dieses Mal unermüdlich bis zum Tag der Tage: dem Wahltag. Werner Kogler und das Team der Grünen haben "bis halb zwei in der Früh wahlgekämpft", sagt Kogler noch angespannt am Nachmittag über den Vorabend. Schließlich galt es bei dieser Wahl ein bescheidenes, aber enorm wichtiges Ziel für die Grünen zu erreichen: den Wiedereinzug ins Parlament.

Die erforderlichen vier Prozent der Stimmen haben die Grünen mit einem deutlich zweistelligen Ergebnis eindeutig erreicht. Die Grünen haben ihren Stimmenanteil im Vergleich zu 2017 mehr als verdreifacht. Sie könnten sogar das beste Ergebnis bei Nationalratswahlen ihrer gesamten Parteigeschichte erreichen. Jedenfalls sind sie im Koalitionspoker ein Player: Aller Voraussicht geht sich eine türkis-grüne Koalition im Nationalrat - ohne Neos - aus.

Vorerst aber ist Jubel über "das größte politische Comeback der Zweiten Republik", wie es Wahlkampfleiter Thimo Fiesel nennt, angesagt. Enttäuschung gibt es dagegen bei Peter Pilz und Jetzt. Seine Partei wird dieses Mal an der Vier-Prozent-Hürde scheitern.

Peter Pilz, Parteichef von Jetzt, ist enttäuscht. - © apa/H. Pfarrhofer

Beide Parteien haben zwei traumatische Jahre hinter sich. Die Grünen nutzten nun die Gunst der Stunde: Der Klimaschutz war neben der Parteispenden- und Ibiza-Affäre das prägende Thema im Wahlkampf, nicht zuletzt wegen der "FridaysForFuture"-Bewegung. Die Grünen haben dabei eine hohe Glaubwürdigkeit: "Klima- und Umweltschutz" war laut Peter Hajeks Wahlmotiv-Analyse für ATV für 62 Prozent auch das Hauptmotiv grün zu wählen.

Traumatische Erfahrungen

Die Gründe für den Erfolg dieses Mal im Unterschied zum grünen Desaster sind aber nicht bei den Themen, sondern in der Partei selbst zu suchen. 2013 waren die innerparteilichen Konflikte spätestens bei der Erstellung der Liste, wo Altgranden der Grünen, vor allem aber Peter Pilz, keinen Platz erhielten, offensichtlich.

Pilz trat extra an, sicherte sich 67.000 vormals grün Wählende und zog mit insgesamt 4,4 Prozent der Stimmen in den Nationalrat ein. Weit mehr, 161.000 Stimmen, verloren die Grünen damals aber an die SPÖ, die aus taktischen Gründen Rot gegen Türkis stärken wollten: Die Grünen machten 2017 ihrer Klientel nicht klar, dass es um Sein oder Nicht-Sein - zumindest im Nationalrat - für die Partei ging. Dieses Mal mobilisierte aber nicht nur das Tiefstapeln bei den Erwartungen Grün-Wählende, taktisches Wählen spielte angesichts des großen Abstands zwischen ÖVP und SPÖ in den Umfragen keine Rolle.

Dieses Mal erging es Peter Pilz und Jetzt wie den Grünen vor zwei Jahren: Fast ein Jahr lang beschäftigte sich die Partei mit sich selbst, erst mit den Vorwürfen der sexuellen Belästigung gegen Peter Pilz bis klar war, dass diese teils nicht strafrechtlich relevant, teils verjährt waren. Dann aber wollte Martha Bißmann nicht auf ihr Mandat für Pilz verzichten, erst mit Peter Kolbas Rückzug war wieder Platz für den Listengründer. Wegen interner Querelen wollten frühere Mitstreiter nicht noch einmal kandidieren. Nach nicht ganz zwei Jahren muss nun auch Pilz selbst "Goodbye" sagen.