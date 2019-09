Gefühlt ist es so ähnlich schon vor fast zwei Jahren passiert. Aber diesmal passierte es wirklich. Die SPÖ fuhr ihr schlechtestes Nationalratswahlergebnis der Parteigeschichte ein und rutschte unter das bisherige Tief von 26,82 Prozent aus dem Jahr 2013, das auf die Kappe von Ex-Kanzler Werner Faymann ging. Vier Jahre später hätte dessen Nachfolger Christian Kern dieses unterboten, profitierte aber vom Grünen-Rausflug. Die jetzige Spitzenkandidatin Pamela Rendi-Wagner stellte am Sonntag laut einer ersten Hochrechnung von 22 Prozent den roten Negativrekord auf. Das ist ein Minus von rund fünf Prozent und elf Mandaten.

SPÖ-Bundesgeschäftsführer Thomas Drozda sieht das schlechte Abschneiden der SPÖ damit begründet, dass die Klimakrise als Wahlkampfthema den Grünen geholfen hätte. Es werde "keine personellen Konsequenzen geben", aber die SPÖ könne mit dem Ergebnis nicht zufrieden sein.

Der Wahlkampf von Rendi-Wagner fand zwar unter völlig anderen Vorzeichen statt als jener von Kern, mit dem die SPÖ als Kanzlerpartei antrat und die Silberstein-Affäre zu schultern hatte, aber es lassen sich einige interessante Parallelen zu jenem Wahlkampf von Kern 2017 ausmachen. Was sich zeigt: Die beiden roten Quereinsteiger sind in ähnlicher Manier gescheitert.

Auch vor mehr als zwei Jahren schickte die Sozialdemokratie mit Kern einen von den Gazetten als intelligent, sprachgewandt und im persönlichen Umgang als durchaus sympathisch beschriebenen Quereinsteiger-Kandidaten in vorgezogene Nationalratswahlen. Was fehlte, war die größere Erzählung, die gegen Sebastian Kurz harten Migrationsweg ankam. Dass der damalige Kanzler Kern nicht unter das historische Tief rutschte, war unter anderem dem geschuldet, dass viele Grüne Rot wählten, um eine türkis-blaue Koalition zu verhindern. Ein Drittel der Grün-Wähler von 2013 wechselte damals zur SPÖ. Das war bei dieser Wahl radikal anders. Grün wählte wieder Grün.

Die fehlende Erzählung

Auch die Quereinsteigerin Rendi-Wagner wurde von Beobachtern ihrer Wahlkampftour als sympathisch beschrieben wie Kern einst. Rendi-Wagner griff in den vergangenen Wochen wie ihr Vorgänger auf ihre persönliche Lebensgeschichte als Arbeiterkind und ihren gelungenen Aufstieg zurück. In den Wahlkampf-Videos der beiden Spitzenkandidaten durfte Bruno Kreisky als Nostalgie-Trophäe nicht fehlen. Selbst das Wahlkampffinale von Rendi-Wagner erinnerte an Kern. Wie er wurde die Medizinerin in den letzten TV-Duellen angriffiger und pointierter - freilich gegen Kurz, den sie einen "Parlamentsflüchtling" nannte. Im Gegensatz zu Kern, der zumindest kurz auf eine Rückkehr ins Kanzleramt hoffen konnte, war Rendi-Wagner von Anfang an chancenlos. Dieses Dilemma hat aber nicht nur mit ihr zu tun.