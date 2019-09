Gefühlt ist es so ähnlich schon vor fast zwei Jahren passiert. Aber diesmal passierte es wirklich. Die SPÖ fuhr ihr schlechtestes Nationalratswahlergebnis der Parteigeschichte ein und rutschte unter das bisherige Tief von 26,82 Prozent aus dem Jahr 2013, das auf die Kappe von Ex-Kanzler Werner Faymann ging. Vier Jahre später hätte dessen Nachfolger Christian Kern dieses unterboten, profitierte aber vom Grünen-Rausflug. Die jetzige Spitzenkandidatin Pamela Rendi-Wagner stellte am Sonntag nach Hochrechnungen des Abends mit 21,7 Prozent den roten Negativrekord auf. Das ist ein Minus von rund fünf Prozentpunkten und elf Mandaten - eine schwere Niederlage. Knallen dürfte es auch in der roten Hochburg Wien: Bis Redaktionsschluss kündigte sich dort ein dickes Minus von mehr als fünfeinhalb Prozentpunkten an.

SPÖ-Bundesgeschäftsführer Thomas Drozda sieht das schlechte Abschneiden der SPÖ damit begründet, dass die Klimakrise als Wahlkampfthema den Grünen geholfen hätte. Es werde "keine personellen Konsequenzen geben", aber die SPÖ könne mit dem Ergebnis nicht zufrieden sein. Rendi-Wagner will trotz Niederlage weitermachen und sagte den bemerkenswerten Satz: "Die Richtung stimmt, wir gehen weiter." Das Ergebnis wird ihr diesen Plan wohl nicht leichter machen.

Welcher Weg ist der richtige?

Rendi-Wagner hatte in diesem Wahlkampf die wenig reizvolle Aufgabe, die absehbare rote Niederlage zu verwalten und so gering wie möglich zu halten. Erst nach und nach fand sie besser in ihre Rolle, obwohl sich während des Wahlkampfs das Gerücht ihrer baldigen Ablöse hartnäckig hielt. Die SPÖ-Frontfrau ist als Quereinsteigerin zu wenig in der Partei verankert, weshalb sich so mancher Genosse immer wieder bemüßigt fühlte, ihr via Medien persönliche Belange ausrichten. Zwei, die regelmäßig aus der roten Reihe tanzen, der Chef der SPÖ Tirol Georg Dornauer und Burgenlands Landeshauptmann Hans Peter Doskozil, mussten bei dieser Wahl aber beide Niederlagen einstecken. In Tirol verlor die SPÖ mit 7,15 Prozentpunkten sogar mehr als in Wien, im Burgenland blieb das Minus mit 3,25 Prozentpunkten moderat.

Der Wahlkampf von Rendi-Wagner fand unter völlig anderen Vorzeichen statt als jener von Kern, mit dem die SPÖ als Kanzlerpartei antrat und die Silberstein-Affäre zu schultern hatte, aber es lassen sich einige interessante Parallelen zu jenem Wahlkampf von 2017 ausmachen. Was sich zeigt: Die beiden roten Quereinsteiger sind in ähnlicher Manier gescheitert. Auch vor mehr als zwei Jahren schickte die Sozialdemokratie mit Kern einen von den Gazetten als intelligent, sprachgewandt und im persönlichen Umgang als sympathisch beschriebenen Quereinsteiger-Kandidaten in vorgezogene Nationalratswahlen. Was fehlte, war die größere Erzählung, die gegen Sebastian Kurz‘ harten Migrationsweg ankam.