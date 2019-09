Wien. Ein Plus von 2,2 Prozent verzeichneten am Sonntag die Neos. Sie erreichten laut Sora-Hochrechnung (inklusive Wahlkarten-Prognose) gut 7,5 Prozent. Die Chance auf eine pinke Regierungsbeteiligung ist gering: Nach derzeitigem Stand hat bereits Türkis-Grün eine klare Mehrheit. Eine Dreierkoalition zwischen ÖVP, Grünen und Neos ist daher eher unwahrscheinlich.

Die Neos können mit dem Ergebnis zufrieden sein - andererseits aber auch nicht. Denn zunächst stellen die 7,5 Prozent ein solides Plus dar: Nachdem sie bei der Nationalratswahl 2013 mit fünf Prozent den Einzug ins Parlament schafften, stagnierten sie bei der NR-Wahl 2017 mit 5,3 Prozent. Insofern ist der Zuwachs ein Erfolg - gerade auch angesichts der starken ÖVP und Grünen, mit denen sich die Neos inhaltlich teils überschneiden.

Allerdings galten die Neos als die eigentliche Oppositionspartei statt der eher planlos agierenden SPÖ, die meist mit sich selbst beschäftigt war. Zudem wurde der Wahlkampf von Parteichefin und Spitzenkandidatin Beate Meinl-Reisinger von vielen Beobachtern als äußerst souverän bewertet. Aus dieser Sicht wiederum sind die 7,5 Prozent bei Weitem kein überwältigender Erfolg: Ein zweistelliges Ergebnis - so wie es nun die Grünen locker erzielten - scheint für die Pinken weiterhin unmöglich.

Mit dem Ergebnis haben die Neos aber jedenfalls bewiesen, dass sie als Kleinpartei fest in der österreichischen Parteienlandschaft verankert sind. Einen wesentlichen Anteil daran trägt Meinl-Reisinger. Sie übernahm die Partei im Juni 2018 nach dem überraschenden Rücktritt von Matthias Strolz. Mit ihrem reschen Auftreten fiel Meinl-Reisinger alsbald auf, besonders im Zuge der Ibiza-Affäre konnte sie für die Pinken punkten.

Ursprünglich als Alternative für enttäuschte ÖVP-Wähler gegründet, werden die Neos mittlerweile vielfach als "linke" Partei wahrgenommen, was wohl auch an ihrer liberaleren Migrations- und Integrationspolitik liegt. Dabei besitzen die Pinken einen starken unternehmerfreundlichen und wirtschaftsliberalen Flügel.

Zur nächsten Pflichtübung werden für die Pinken nun die anstehenden Landtags- bzw. Gemeinderatswahlen in Vorarlberg, Burgenland, Steiermark und Wien. Denn bei den regionalen Wahlen haben die Pinken bisher meist geschwächelt.

In der Steiermark (2,64 Prozent) und Burgenland (2,33 Prozent) schafften sie es mit blamablen 2,64 und 2,33 Prozent nicht einmal in den Landtag. In Wien haben sie bei der vergangenen Gemeinderatswahl 6,16 Prozent erreicht - ein bescheidenes Ergebnis für eine Partei, die vor allem im urbanen Raum reüssieren will.(dab)