Thomas Drozda, geboren am 24. Juli 1965 in Kematen an der

Krems (Oberösterreich). Verheiratet mit Isabella. Studium der Betriebs-

und Volkswirtschaft in Linz. 1991 Geschäftsführer beim Wiener

"Trotzdem-Verlag" der Sozialistischen Jugend. Später Wechsel in die

Nationalbank. 1993 wirtschaftspolitischer Berater von SPÖ-Kanzler Franz

Vranitzky, ab 1996 - auch unter Viktor Klima - zusätzlich Berater für

Kunst und Kultur. Von 2007-2014 von der SPÖ nominierter

ORF-Stiftungsrat. 1998-2008 kaufmännischer Geschäftsführer im

Burgtheater, seit 2004 Aufsichtsratsmitglied der Theater Service GmbH,

2008-2016 Generaldirektor der Vereinigten Bühnen Wien, zwischenzeitlich

auch Präsident des Wiener Bühnenvereins. Von Mai 2016 bis Dezember 2017

Kanzleramts- und Kulturminister, seither Abgeordneter zum Nationalrat.

Von September 2018 bis September 2019 Bundesgeschäftsführer.