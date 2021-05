Am Tag vor Weihnachten hatte die Dokumentationsstelle Politischer Islam eine erste - nicht unumstrittene - Studie veröffentlicht. Diese kam zum Schluss, "dass die Muslimbruderschaft ein wichtiger Akteur des politischen Islam in Österreich ist und den Islam als der Grundordnung in Österreich und Europa überlegen ansieht", resümierte damals die Direktorin der Dokumentationsstelle, Lisa Fellhofer, in einer Aussendung.

Bei der gemeinsamen Präsentation neuer Daten durch Mouhanad Khorchide, wissenschaftlicher Beirat der Dokumentationsstelle, Direktorin Fellhofer und Integrationsministerin Susanne Raab (ÖVP) geht es nun um "Forschungsergebnisse zu den Strukturen des Politischen Islam in Österreich".

Kritik von muslimischen Organisationen

Die Dokumentationsstelle war von Beginn an umstritten. So kritisierte die Islamische Glaubensgemeinschaft in Österreich (IGGÖ), bereits rund um deren Einführung im Juli 2020, dass die Stelle ausschließlich zur Dokumentation und Erforschung des "politischen Islam", dessen Strukturen und Parallelgesellschaften dient. Eine Zusammenarbeit sei "unter diesen Umständen unzumutbar", sagte IGGÖ-Präsident Ümit Vural.

Umstritten war auch einer der Autoren der Studie Ende Dezember. Neben dem bekannten Religionswissenschafter Mouhanad Khorchide war dabei auch Lorenzo Vidino, Direktor des Program on Extremism der George Washington Universität, federführend. Er hatte sich schon vor drei Jahren mit einem "Report" zur Muslimbruderschaft Kritik eingefangen. Darin erwähnte Organisationen wie etwa die Muslimische Jugend Österreich (MJÖ) wehrten sich gegen Beschuldigungen etwa durch die FPÖ erfolgreich vor Gericht.

Nichts desto trotz hieß es in der Studie erneut: Durch "straffe Organisation und ein moderates Auftreten" würde es deren Mitgliedern gelingen, "sich an wichtigen Stellen der Gesellschaft zu positionieren, um die muslimische Bevölkerung nach ihren Vorstellungen zu beeinflussen und so auch gegenüber dem Rest der Bevölkerung als Vertretung der Muslime des Landes auftreten zu können". Der Politische Islam sei nicht zu verwechseln mit politischer Partizipation bzw. gesellschaftlichem Engagement von Muslimen, um die Gesellschaft mitzugestalten.

Muslimische Jugend war im Dezember verärgert

Die Muslimische Jugend sah in einer Aussendung folglich die Befürchtungen bestätigt, wonach die Einrichtung einer problematischen politischen Agenda folge und den Bericht damals als "besorgniserregend mangelhaft" an: "Wir halten es für äußerst bedenklich, dass eine staatlich finanzierte Einrichtung zur Verbreitung von unwahren Behauptungen beiträgt", so Bundesvorsitzende Canan Yasar.

Dem Umstand, dass sich die MJÖ in der Vergangenheit bereits mehrfach erfolgreich vor Gericht gegen derartige unwahre, rufschädigende Behauptungen gewehrt habe, sei in dem Bericht der Dokumentationsstelle in keiner Form Rechnung getragen worden. Die Wiederholung längst widerlegter Behauptungen sei höchstgradig irritierend und wecke Zweifel an der Objektivität der Dokumentationsstelle, meint Yasar: "Es entsteht der Eindruck, dass muslimische Organisationen hier pauschal unter Verdacht gestellt werden sollen." (apa, red)