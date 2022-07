Ein Bundeskanzler setzt seine eigenen Prioritäten. Seine Teilnahme an der Eröffnung der Salzburger Festspiele an diesem Dienstag hat Karl Nehammer schon vor einiger Zeit mit Hinweis, Arbeit gehe in Krisenzeiten für den Regierungschef vor, abgesagt. Dabei ist er Montagabend nur rund 80 Kilometer von der Mozartstadt entfernt im Innviertel hart an der Grenze zu Bayern zu Gast. Für das Sommerfest der Oberösterreichischen ÖVP hat sich der ÖVP-Bundesparteiobmann trotz Krise und Regierungsarbeit Zeit genommen.

In St. Georgen bei Obernberg am Inn startet er seine Sommertour. "100 % für Österreich" lautet das Motto. In erster Linie ist es eine Parteiveranstaltung, um die unter Ex-Kanzler Sebastian Kurz noch wählerverwöhnte Kanzlerpartei, die in mancher Umfrage mit gut 20 Prozent weit hinter die SPÖ zurückgefallen ist, wachzurütteln und auf Vordermann zu bringen.

Blechmusik statt Hochkultur

Gefällige Blechmusik im bodenständigen Irghof ist für den Bundeskanzler als Ambiente gefragter als distinguierte Salzburger Festspielgäste. Wenn ÖVP-Klubobmann August Wöginger in seiner Innviertler Heimat in der Lederhose Funktionäre begrüßt, ist die Sommeroffensive der ÖVP zumindest bei Sympathisanten und braven Funktionären, wenn schon nicht bei der breiten Masse der Bevölkerung, im Laufen.

Bei Temperaturen über der 30-Grad-Marke noch am Abend bietet die Volkspartei Sonnencreme mit der Aufschrift "100 % Prozent Schutz für Österreich" an. Wenn politische Kommunikation in Krisenzeiten auch so einfach wäre wie ein Marketingag, wäre das Leben des Karl Nehammer wesentlich leichter.

Balsam für die Seelen der Volkspartei

"Es ist ein gutes Land": mit der Anleihe beim Stück "Königs Ottokars Glück und Ende" will der Bundeskanzler nur im weißen Hemd ohne Sakko zeigen, dass ihm Kultur und Theater nicht fremd sind. Er verteilt nicht Sonnencreme, sondern verbalen Balsam für geschundene ÖVP-Seelen, weil die lokalen Funktionäre alles zuerst abbekommen: "Es ist auch unsere Aufgabe als Politiker, Mut zu machen."

"Ja, momentan ist es wild und oft nicht angenehm", räumt der Gast aus dem Kanzleramt bei seinem Ausflug auf den Bauernhof ein. Das Miteinander zeichne die Volkspartei aus, Solidarität sei christlich-soziales Prinzip. Der ÖVP-Chef verweist auf Familien- und Anti-Teuerungsbonus. Die ÖVP müsse sich jetzt in der Krise um die Menschen kümmern: Man könne nicht alles verhindern, aber die Sorge lindern: "Wir müssen den Menschen durch die Krise helfen."

Keine Zeit für Parteischarmützel

Auch an ihm zweifelnden ÖVP-Parteifreunden impft in seiner nur gut viertelstündigen Rede zur Bewältigung der Krisen und wohl auch der Schwäche der Partei ein: "Das braucht Kampfgeist in den nächsten Wochen." Es sei jedenfalls keine Zeit für Parteischarmützel: "Wir werden es wieder so schaffen wie durch die Pandemie."

Wöginger verweist in Anwesenheit von Familienministerin Susanne Raab und vor gut 400 ÖVP-Mitstreitern auf die geschnürten Krisenpakete. Dadurch kämen 1500 Euro auf das Konto. "Jetzt gehts darum, dass wir das auch vermarkten", fordert der ÖVP-Klubchef. Daran schließt die Parole bis zum Wahltermin, der 2024 wäre: "Wir halten durch. Wir spielen die zweite Halbzeit fertig."

Oberösterreichs Landeshauptmann Thomas Stelzer sticht mit dunklem Anzug und Krawatte heraus. Er stellt auch klar, dass Stunden davor die "Entscheidung" zum Aus für die Quarantäne schon beim Bund-Länder-Gipfel gefallen sei, auch wenn das Gesundheitsministerium das anders sieht. "Wir werden de Leit net länger einsperren", verkündet der ÖVP-Landeschef. Freilich räumt auch Stelzer ein, dass die politische Arbeit der ÖVP schon "leichter von der Hand" gegangen sei.