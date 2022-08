Mit einem "Koste es, was es wolle"-Motto ging es durch die Pandemie, bei den Sanktionen gegen Russland nach dem Angriff auf die Ukraine tut sich die Volkspartei sichtbar schwerer. Vor Wochen hatte Harald Mahrer, Präsident der Wirtschaftskammer, seiner Skepsis freien Lauf gelassen. Die Sanktionen seien nicht zu Ende gedacht, klagte Mahrer damals. Am Freitag nun blies Oberösterreichs Landeshauptmann Thomas Stelzer in fast dasselbe Horn. Man müsse diese überdenken, falls es zu Energieengpässen kommt, sagt er der "Kleinen Zeitung".

Stellte da ein Landeshauptmann, der auch Obmann-Stellvertreter der ÖVP ist, die EU-weiten Sanktionen infrage? Laut der Bundespartei nicht, wie man am Nachmittag per Aussendung mitteilte. Die Kanzlerpartei war sichtbar um Klarstellung bemüht, zumal die ostentative Einigkeit innerhalb der Union von Bedeutung ist. Immer wieder verweisen europäische Staatschefs auf diese Einigkeit Europas gegenüber der russischen Aggression.

ÖVP: "Sanktionen wirken"

"Wir stehen als Volkspartei geschlossen hinter den EU-Sanktionen gegen Russland. Wenn wir dem militärischen Angriffskrieg Putins gegen die Ukraine nichts entgegensetzen, würden wir das Signal senden, dass Völkerrechtsbruch toleriert wird. Letztlich brächten wir damit unsere eigene Sicherheit in Gefahr", schrieb die ÖVP in der knappen, aber klaren Aussendung, die in dieser Form keineswegs Alltag ist.

Kritik an Stelzer umschiffte man aber rhetorisch. Der Landeshauptmann habe nur zum Ausdruck gebracht, dass man die Sanktionen regelmäßig evaluieren müsse und sie einem selbst nicht mehr schaden dürfen, als jenem, gegen den sie verhängt werden. Die ÖVP stellte aber klar: "Fakt ist, dass die EU-Sanktionen gegen Russland wirken, nämlich jeden Tag mehr. Die russische Wirtschaft trägt nachhaltigen Schaden davon. Dieses Jahr wird ein Einbruch der russischen Wirtschaft zwischen 6 und 10 Prozent prognostiziert, die EU-Wirtschaft hingegen soll um rund 3 Prozent wachsen."

Die FPÖ ortete in Person von Außenpolitik-Sprecher Axel Kassegger allerdings ein "Rumoren" in der ÖVP. "Es war uns Freiheitlichen sofort klar, dass diese Sanktionspakete nur Schüsse in das eigene Knie bedeuten können. Was diese EU-hörige ÖVP mit den grünen Kriegstreibern hier anstellen, ist schlichtweg schauerhaft", sagte er in einer Aussendung.

Vom Koalitionspartner reagierte nur der grüne Landessprecher in Oberösterreich, Stefan Kaineder, der dort aber in Opposition zu Stelzer steht. Er kritisierte die Ausführungen des Landeshauptmanns und wies seinerseits auf die Wirksamkeit der Sanktionen hin- allerdings noch vor der ähnlich lautenden Stellungnahme der ÖVP-Bundespartei.

Vor allem stieß sich Kaineder aber an der von Stelzer angekündigten Wiederinbetriebnahme des Kohlekraftwerkes in Riedersbach. Das sei "befremdlich", sagte der Grüne, vielmehr sei ein sofortiger Start zum Ausbau Erneuerbarer in Oberösterreich notwendig. Eine rasche Reaktivierung von Riedersbach ist aber ohnehin nicht möglich. Alle Genehmigungen sind ausgelaufen, man stünde, so Stelzer, am Beginn wie bei einem neuen Kraftwerk und müsste alle Verfahren neu starten. "In der Not bin ich für alles, was uns unabhängig macht."(sir/apa)