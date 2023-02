Fast zwei Monate haben sich die Verhandlungen gezogen, nun vermeldete das Institut für Höhere Studien eine Einigung mit dem Wunschkandidaten für die wissenschaftliche Leitung Holger Bonin. Der deutsche Ökonom wird seine Funktion am 1. Juli 2023 antreten. Das IHS feiert dieses Jahr sein 60-jähriges Bestehen.

"Holger Bonin bringt hervorragende Voraussetzungen mit, um die Reputation des IHS auf nationaler und internationaler Ebene voranzutreiben und die Forschungsarbeit am Institut weiterzuentwickeln", wird IHS-Präsident Franz Fischler in einer Aussendung zitiert. Das IHS hat in Julia Studencki seit Ende des Vorjahres auch eine neue Generalsekretärin und damit wirtschaftliche Führung.

Bonin ist Professor für Volkswirtschaftslehre mit den Schwerpunkten Arbeitsmarkt- und Sozialpolitik an der Universität Kassel. Aber auch ökonomische Auswirkungen von Migration hat Bonin untersucht. Er stand zuletzt dem IZA (Institute of Labour Economics) in Bonn als Forschungsdirektor vor. Er folgt dem interimistischen Institutsleiter Klaus Neusser nach, der die Vakanz nach Martin Kochers Abgang in die Politik füllte.