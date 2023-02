Wissen: Verjährung

Im österreichischen Strafrecht verjähren die meisten strafbaren Handlungen nach einer gewissen Zeit. Lediglich ein Jahr beträgt die Verjährungsfrist bei Handlungen, die mit einer Haftstrafe von höchstens sechs Monaten oder nur mit einer Geldstrafe bedroht sind (z.B. Diebstahl). Die Länge der Verjährungsfrist steigt dann mit der Schwere des Delikts.



Am längsten (20 Jahre) ist sie bei Delikten, die mit einer Freiheitsstrafe von mehr als zehn Jahren bedroht sind. Delikte, die mit Haftstrafen zwischen zehn und 20 Jahren belegt sind (sowie lebenslanger Haft), verjähren gar nicht, also etwa Mord oder bestimmte Formen des schweren Raubs. Von einer Verjährung ausgenommen sind auch Kriegsverbrechen.



Die Verjährungsfrist beginnt mit Ende der Ausführung der Tat. Ist eine Tat verjährt, erlischt der Strafanspruch des Staats, bereits laufende Strafverfahren sind einzustellen bzw. mit einem Freispruch zu beenden. Rechtspolitisch wird dies damit argumentiert, dass nach einer bestimmten Zeit kein staatliches Strafbedürfnis mehr besteht und der Beschuldigte durch das Wohlverhalten seit Begehung der Tat nicht mehr bestraft werden muss. Dieser Gedanke zeigt sich auch in dem Umstand, dass eine in der Verjährungsfrist begangene ähnliche neue Straftat eine Verjährung verhindert. Die "alte" Tat verjährt erst dann, wenn auch die "neue" verjährt ist.



Es gibt aber zahlreiche Gründe, durch die die Verjährung gehemmt wird. In der Praxis am wichtigsten sind dabei die erstmalige Einvernahme als Beschuldigter wegen der Tat, eine Ausschreibung zur Fahndung oder die Androhung bzw. Anordnung von Zwangsmaßnahmen gegen den Täter wie etwa die Verhängung der U-Haft, gerichtlich bewilligte Sicherstellungen von Daten oder Hausdurchsuchungen.