Neben dem Masernausbruch in der Steiermark und einem Nachweis in Kärnten gibt es auch einen Fall in Wien. Das Gesundheitsministerium berichtete am Mittwoch von 24 aktuellen Fällen. Bei jenem in Kärnten ist der Zusammenhang noch in Abklärung, der in Wien steht jedoch in Verbindung zum steirischen Cluster. Der Ausbruch verdeutliche, "wie wichtig die Inanspruchnahme der Impfungen aus dem kostenlosen Impfprogramm ist", erinnerte das Ministerium an die Masern-Mumps-Röteln-Impfung.

In den Pandemiejahren wurde ein leichter Rückgang vor allem bei der Durchimpfungsrate von Kleinkindern beobachtet. "Deshalb ist es nun umso wichtiger, den eigenen Impfstatus oder den der Kinder zu kontrollieren und gegebenenfalls vorhandene Impflücken zu schließen", hieß es aus dem Gesundheitsministerium von Johannes Rauch (Grüne) zur APA. Österreich habe sich gegenüber der Weltgesundheitsorganisation WHO dazu verpflichtet, das Ziel der Masernausrottung zu verfolgen. Um den dafür notwendigen Gemeinschaftsschutz zu erreichen, sind Durchimpfungsraten von 95 Prozent mit zwei Teilimpfungen notwendig.

Sechs Kinder lagen oder liegen noch im Spital

Der Lebendimpfstoff in Kombination mit Komponenten gegen Mumps und Röteln ist wirksam und gut verträglich. Er steht an öffentlichen Impfstellen und bestimmten weiteren impfenden Stellen sowie meistens auch bei Kinderärztinnen und Kinderärzten kostenlos zur Verfügung. Die Impfung wird ab dem vollendeten 9. Lebensmonat ohne Altersbeschränkung allgemein empfohlen. Fehlende Impfungen können in jedem Alter nachgeholt werden. Die zweiteilige Immunisierung bietet in hohem Maß lang anhaltenden Schutz vor Erkrankung, schweren Verläufen und Folgeerkrankungen.

Im vergangenen Jahr wurde dem Gesundheitsministerium von den zuständigen Gesundheitsbehörden nur ein Masernfall gemeldet. In diesem Jahr waren es bisher 25 Ansteckungen, also einer (in Wien) neben den 24 aktuellen Fällen.

Das Gesundheitsministerium stehe in engem Austausch mit den Bundesländern. Die Gesundheitsbehörden seien seit Jahrzehnten mit dem Umgang von meldepflichtigen Krankheiten vertraut, weshalb sie in solchen Fällen schnell reagieren und entsprechende Schutzmaßnahmen wie Absonderungen und Verkehrsbeschränkungen ergreifen können, wurde betont.

In der Steiermark waren bisher 22 Fälle bekannt. Hinzu kommen laut der Sanitätsdirektion des Landes noch einige Verdachtsfälle, die noch nicht ausgewertet sind. Immerhin sechs Kinder mussten bisher im Spital versorgt werden, zwei wurden bereits entlassen.