"Der Konflikt zwischen Palästinensern und Israelis ist politisch und nicht existenziell." Er sei etwas ganz anderes, als der Holocaust, wo die Nationalsozialisten auf eine völlige Vernichtung der Juden als Volk und Kultur abzielten. Das sagte der palästinensische Politikwissenschaftler und Friedensaktivist Mohammed Dajani im Gespräch mit der APA. Dajani wurde am Montagabend im österreichischen Parlament mit dem Simon-Wiesenthal-Preis ausgezeichnet.

Dajani setzt sich für eine Aussöhnung und Verständnis zwischen Palästinensern und Israelis ein, was auch ein besseres Verständnis des Wesens der Shoah einschließe. Palästinenser müssen ihrerseits besser über die Naqba - die Flucht und Vertreibung von Palästinensern nach der Gründung des Staates Israel 1948 - informiert sein, um die Unterschiede zum Holocaust zu verstehen. "Wir möchten das Bewusstsein junger Palästinenser schärfen, damit sie die Naqba nicht mit dem Holocaust vergleichen, denn diese sind etwas völlig Unterschiedliches." Er unterstrich: Man könne die Vergangenheit nicht verändern, daher müsse man in die Zukunft schauen und weitergehen.

"Lass dich nicht von der Vergangenheit gefangen nehmen!"

Seine Bemühungen für den Frieden im Nahen Osten und gegen Antisemitismus seien eng miteinander verbunden, betonte der Wiesenthal-Preisträger. "Man muss Brücken zwischen Gemeinschaften und Menschen bauen." Jungen Palästinensern rate er: "Lass dich nicht von der Vergangenheit gefangen nehmen!" Man müsse in den Lehrplänen die andere Seite positiv darstellen und sie nicht dämonisieren und delegitimieren. Es reiche aber nicht, die Schulbücher umzuschreiben, man müsse auch die Denkweise ändern.

Ein besonderes Anliegen ist für Dajani die Verbreitung einer gemäßigten Interpretation des Koran, der Nicht-Muslime nicht bekämpft und dämonisiert. "Es geht darum: Liest man den Text mit Wut oder mit Hoffnung?" Er zeigte sich zuversichtlich, dass es auch mit Einbeziehung der religiösen Ebene eine Versöhnung geben kann: "Wenn jemand nach den Geboten seiner Religion - egal ob Judentum, Christentum oder Islam - handelt, ist die Religion Teil der Lösung. Wenn er so handelt, wie er es will, dann ist Religion Teil des Problems."

"Antisemitismus ist gegen Humanität, gegen moralische Werte, gegen Demokratie", so Dajani. "Wir können nicht in Frieden und Harmonie koexistieren, wenn es Hass, Feindschaft, Angst gibt." Er betonte: "Manche Araber sagen, wir sind Semiten (Angehörige eines Volkes, das eine semitische Sprache spricht, Anm.), also können wir keine Antisemiten sein. Aber das stimmt nicht. Man kann gleichzeitig Semit und Antisemit sein!"

Sobotka: Antisemitismus "per se antidemokratisch"

Nationalratspräsident Wolfgang Sobotka (ÖVP) beklagte seinerseits im Gespräch mit der APA die antijüdischen Traditionen im Christentum, die die Basis für den jahrhundertelangen Antijudaismus geboten hatten. Dajani wies seinerseits darauf hin, dass westliche antijüdische Texte, etwa vom Reformator Martin Luther, häufig in arabischer Sprache verfügbar seien, was bei Darstellungen und Zeugnissen über den Holocaust nicht der Fall sei.

Sobotka unterstrich seinerseits die Bedeutung des Kampfes gegen Antisemitismus in Österreich, gerade auch durch das Parlament. Denn Antisemitismus sei "per se antidemokratisch". Dieser komme in Österreich "aus der Mitte der Gesellschaft", und sei "nicht ein Randgruppenphänomen", wiewohl an den politischen Rändern besonders sichtbar. Auf der Linken zeige er sich etwa "antizionistisch, antiisraelisch". Auch durch die Migration aus muslimischen Ländern habe der Antisemitismus in Österreich an Präsenz gewonnen, so der ÖVP-Politiker.

Besonders wichtig bei der Bekämpfung von Antisemitismus sei die Bildung, aber auch direkte Aufklärung über den Holocaust, etwa durch Besuche in der KZ-Gedenkstätte Mauthausen, sagte Sobotka weiter. Das gelte insbesondere auch für Einwanderer aus muslimischen Ländern, "wo der Antiisraelismus zur Staatsräson gehört". Besonders wirksam seien bei der Bekämpfung des Antisemitismus indes Initiativen aus der Gesellschaft: "Wir brauchen ein zivilgesellschaftliches Engagement!" Deshalb sei der Simon-Wiesenthal-Preis initiiert worden, um dieses Engagement zu ehren. (apa)