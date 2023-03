Die Ermittlungen rund um die Aussagen des früheren Öbag-Chefs Thomas Schmid könnten nun ein weiteres Medienhaus in die Bredouille bringen. Am Donnerstag führte die Wirtschafts- und Korruptionsstaatsanwalt (WKStA) offenbar Hausdurchsuchungen bei der Gratiszeitung "Heute" durch, wie das Ö1-"Mittagsjournal" berichtete.

Die Ermittlungen stehen in Zusammenhang mit geschwärzten Seiten von Aussagen von Thomas Schmid, ehemals Kabinettschef im Finanzministerium und ein enger Vertrauter von Sebastian Kurz (ÖVP). Vergangenes Jahr war bekanntgeworden, das Schmid in seinen Aussagen sich selbst sowie zahlreiche prominente Namen aus Politik und Medien schwer belastet hatte.

Bei "Heute" geht es um Inserate sowie um Änderungen bei einer Novelle des Stiftungsrechts. Demnach habe "Heute"-Herausgeberin Eva Dichand bei Schmid interveniert, dieser habe sich hilfsbereit gezeigt, um Kurz gute Berichterstattung zu sichern. In einem Fall sei das Finanzministerium gegen eine bei Stiftern ungeliebte Novelle des Stiftungsrechts in Hinblick auf Veröffentlichungspflichten eingetreten. So habe er Eva Dichand geschrieben, dass man eine negativen Stellungnahme zum Stiftungsgesetz abgeben werde, so Schmid laut Ö1.

Anstieg bei Inseraten

Weiters habe sich Dichand ab 2017 beklagt, dass "Österreich" bei Inseraten des Finanzministeriums gegenüber "Heute" und der "Kronen Zeitung", die ihr Mann Christoph Dichand herausgibt, bevorzugt werde. Daraufhin habe Schmid den ehemaligen Leiter der Kommunikationsabteilung im Finanzressort, Johannes Pasquali, angewiesen, das Inseratenvolumen zugunsten von "Heute" und "Kronen Zeitung" zu verschieben, was auch geschehen sei. Laut Medientransparenzdatenbank habe es nach 2017 einen sprunghaften Anstieg der Schaltungen des Finanzministeriums gegeben: Und zwar von 800.000 auf 1,3 bis 1,6 Millionen Euro bei der "Krone" und von 730.000 Euro auf 1 bis 1,2 Millionen Euro bei "Heute". Kurz sei stets über die Vorgänge informiert gewesen.

Dichand wies am Donnerstag die Vorwürfe via Twitter zurück, die Behauptungen Schmids seien falsch. Er versuche, "seinen Kronzeugenstatus zu erhalten und hat deswegen diese falschen Anschuldigungen getätigt."

"Heute" ist nicht das einzige Medium, das Schmid belastet. So wirft er den Geschäftsführern der Mediengruppe "Österreich" vor, sie hätten für Inserate gefällig berichtet und manipulierte Umfragen publizieren lassen. Die Mediengruppe weist das zurück.

2022 trat auch "Presse"-Chefredakteur Rainer Nowak wegen bekannt gewordener Chat-Nachrichten mit Schmid zurück.