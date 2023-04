Auch wenn es sich bei der schwarz-blauen Koalition in Niederösterreich um keine "Liebesheirat" gehandelt hat, sind ÖVP und FPÖ bemüht, seit der Konstituierung des Landtags vor knapp einem Monat zu unterstreichen, dass gemeinsam ordentlich gearbeitet wird. In den vergangenen Wochen wurden bereits ein Wohn- und Heizkostenzuschuss, ein "Pflegetausender" für 47.000 Niederösterreicher, die daheim gepflegt werden, und die Abschaffung der ORF-Landesabgabe angekündigt. Am Mittwoch gingen ÖVP und FPÖ im Flughafentower in Schwechat in ihre erste gemeinsame Regierungsklausur.

Die Ergebnisse wurden danach von Landeshauptfrau Johanna Mikl-Leitner (ÖVP) und Landeshauptmannstellvertreter Udo Landbauer (FPÖ) mit dem Regierungsteam im Rücken vorgestellt, aber mit arbeitsteilig unterschiedlichen Schwerpunkten: Mikl-Leitner mit einem demonstrativen Bekenntnis zur Förderung qualifizierter Zuwanderung, Landbauer mit der raschen Umsetzung des auch von Experten kritisierten Corona-Fonds. Die ÖVP-Landeschefin sprach von "professioneller Zusammenarbeit", der FPÖ-Landeschef dankte für die "professionelle Art" des Gegenübers.

Angesichts des von Unternehmen bundesweit beklagten Mangels an Fachkräften und der massiven Vorbehalte der FPÖ gegen Migration war es der ÖVP offenkundig besonders wichtig, dass auch unter Schwarz-Blau in Niederösterreich Fachkräfte aus dem Ausland geholt werden, um freie Arbeitsstellen besetzen zu können. Man wolle den Wohlstand in Niederösterreich sicherstellen, betonte die Landeshauptfrau: "Dafür braucht es weiterhin qualifizierte Zuwanderung." Das Land werde das in den nächsten Monaten forcieren. So wurde im Herbst 2022 festgelegt, wegen des Personalmangels im Pflegesektor 150 Arbeitskräfte aus Vietnam zu holen.

Corona-Fonds im Mai

im Landtag

Bei Landbauer, der das Nein zu illegaler Migration bekräftigte, hörte sich das auf Nachfrage deutlich zurückhaltender an. Es handle sich um ein Projekt, das bereits beschlossen gewesen sei. Es solle "nicht alles über den Haufen geworfen" werden. Man werde dieses evaluieren. Darüber hinaus sei er der Überzeugung, dass die Ausbildung im Land verstärkt werden müsse.

Trotz Zweifeln und Kritik von Fachleuten hält Schwarz-Blau in Niederösterreich an dem im Koalitionspakt verankerten und mit 30 Millionen Euro dotierten Corona-Entschädigungsfonds fest. Landbauer hat es mit dem "Wiedergutmachungsfonds" eilig: Für Mai ist der Beschluss im Landtag vorgesehen, Ende Juni soll die Auszahlung möglich sein.

Aus dem Fonds sollen jene Strafen wegen Corona-Einschränkungen, die vom Verfassungsgerichtshof aufgehoben worden sind, an Betroffene zurückgezahlt werden. Es werde "alles rechtmäßig vonstattengehen", versicherte er. Die Landeshauptfrau beeilte sich klarzustellen: "Mir ist wichtig, dass von diesem Corona-Fonds alle profitieren." Auch, wer sich an die Covid-Regeln gehalten habe, soll Geld erhalten, wenn er etwa an psychischen Erkrankungen leide.

Reibebaum für ÖVP und FPÖ ist Klimaschutzministerin Leonore Gewessler (Grüne). 2023 soll ein Rekordjahr in Niederösterreich beim Umstieg auf erneubare Energieträger werden. 200 Windkraftanlagen sind genehmigt oder in Bau, dazu 20 neue Biomasseanlagen und 15.000 weitere Photovoltaikanlagen. Gerade bei Photovoltaik kamen aber laut Mikl-Leitner viele Interessenten wegen fehlender Förderungen des Bundes nicht zum Zug. Daher richtete sie den "x-ten Appell" an Gewessler: "Bitte ändern Sie ihr Fördersystem!" Landbauer sieht sich in einer "Gegenposition" zur Ministerin beim Bau der Schnellstraßen S 1, S 8 und S 34 und mit seinem Nein zu niedrigeren Autobahn- und Freiland-Tempolimits.(red.)