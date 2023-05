Die gute Nachricht zu Beginn: Nach dem katastrophalen Absturz im Vorjahr rangiert die Republik Österreich im Pressefreiheitsindex heuer um zwei Plätze besser. Die Organisation Reporter ohne Grenzen (ROG) erstellt jährlich den Länder-Vergleich von 180 Nationen. Österreich belegt diesmal Platz 29 und liegt somit im Mittelfeld der als "zufriedenstellend" eingestuften Länder.

Was angesichts der rasanten Abwärtsentwicklung von Platz 17 auf Platz 31 im Jahr 2022 positiv stimmt, hat allerdings einen kleinen Haken, wie die Organisation eingesteht: Jüngste Entwicklungen in der Inseratencausa wie eine Hausdurchsuchung beim Verlag der Gratiszeitung "Heute" werden, wie auch das endgültige Aus der "Wiener Zeitung" in der gegenwärtigen Form als Tageszeitung, werden erst im nächsten Ranking berücksichtigt. "Der letztjährige starke Absturz Österreichs im Pressefreiheitsranking von Reporter ohne Grenzen hat sich also verfestigt", stellte der Österreich-Präsident von ROG, Fritz Hausjell, fest. Die "Sanierung der gefährdeten Pressefreiheit in Österreich" sei der Medienpolitik "nicht gelungen".

Sicherheit für Journalisten gestiegen

Der Index stützt sich auf fünf Indikatoren: politischer Kontext, wirtschaftlicher Kontext, rechtlicher Rahmen, soziokultureller Kontext und Sicherheit. Vor allem in der letztgenannten Kategorie hat Österreich stark zugelegt: von 84,3 auf 89,2 Punkte (von maximal 100 Punkten). Das sei darauf zurückzuführen, dass Demonstrationen gegen die Corona-Maßnahmen abgeebbt sind und keine "harten physischen Attacken" auf Journalistinnen und Journalisten verzeichnet wurden.

Verschlechterungen verzeichnete die Journalisten-Organisation allerdings bei den politischen und rechtlichen Rahmenbedingungen in Österreich. Das Vorjahr war durch diverse Rücktritte renommierter Chefredakteure geprägt, die ein zu enges Naheverhältnis zu einzelnen Politikern aufzeigten. "Diese schwerwiegenden Vorwürfe gegen führende Journalisten haben ein Bild verkommener Verhältnisse offengelegt, das zwar relativ rasch zu Rücktritten geführt hat, das aber dem Journalismus im Land ungemein schadet", befand der ROG-Österreich-Präsident. Im Ranking wurde Österreich bei der Säule "Politischer Kontext" um 3,81 Punkte auf 74 Punkte herabgestuft, womit man auf Platz 33 landet.

Kritisch sieht die Organisation auch, dass die neue Qualitätsjournalismusförderung etwa Diversität und Innovation ignoriere und zudem weiterhin keine Deckelung von Geldern öffentlicher Stellen für Inserate geplant ist. "Korruptiven Verhältnissen zwischen Regierung und Medien wurde durch das neue, 2022 als Entwurf vorliegende Medientransparenzgesetz kein Riegel vorgeschoben. Es können weiter ohne Folgen weitgehend willkürlich von der Regierung Werbeaufträge vergeben und Medienkooperationen eingegangen werden", bemängelte Hausjell. Kritik an der Politik übt Reporter ohne Grenzen auch wegen des Informationsfreiheitsgesetzes, das nach wie vor nicht verabschiedet wurde. Österreich sei das einzige EU-Land ohne ein derartiges Gesetz.

Am schwächsten schnitt Österreich mit einem Score von 61,9 Punkten bei den wirtschaftlichen Rahmenbedingungen ab. Hier gab es im Vergleich zum Vorjahresranking allerdings eine leichte Verbesserung, die auch auf eine neue Digitalisierungsförderung für die heimischen Medienhäuser zurückzuführen ist.

Internationaler Vergleich

Lediglich acht Ländern wird im Pressefreiheits-Index eine "gute" Lage beschieden. Die Spitze führt zum 7. Mal in Folge Norwegen an. Neben Österreich werden 43 weitere Länder als "zufriedenstellend" gerankt. Griechenland belegt nach Überwachungsaffären mit Platz 107 den schlechtesten Platz innerhalb der EU.

Christophe Deloire, Generalsekretär der internationalen Dachorganisation RSF, ortete eine "Instabilität", die "Ergebnis zunehmender Aggressivität der Behörden und einer wachsenden Feindseligkeit gegenüber Journalisten in sozialen Medien und in der realen Welt" sei. Die Fake-Content-Industrie ist laut RSF auf dem Vormarsch. In 118 Ländern gaben die meisten Befragten an, dass politische Akteure in ihren Ländern häufig oder systematisch an massiven Desinformations- oder Propagandakampagnen beteiligt seien. Manipulierte Inhalte würden eingesetzt, um Qualitätsjournalismus zu schwächen.(apa/gh)