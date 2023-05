Das verlängerte Wochenende aufgrund von Pfingsten kommt für die SPÖ vermutlich gerade recht. Es verkürzt auch die kommende Woche, die bis zum Samstag hin dennoch eine lange werden könnte, wo sich der eine oder die andere intensiv auf die Lippen beißen wird müssen, wenn Hans Peter Doskozil und Andreas Babler ins Finale des parteiinternen Wahlkampfs gehen.

Bei Peter Kaiser, Landeshauptmann-Kollege von Doskozil, war das Beißen nicht ausreichend. Er hat sich am Donnerstag zu "medialen Gerüchten und Spekulationen" um seine Rolle bei der Sitzung der Gremien auf der Plattform Twitter geäußert. Das ist insofern bemerkenswert, weil es keine relevanten medialen Gerüchte zu seiner Rolle gab, sieht man von ein paar Nebensätzen in einigen Artikeln ab, wonach Kaiser eine Brandrede gehalten habe ("Heute") respektive sich gegen Wien gestellt hätte ("Die Presse").

Noch am Dienstag hatte aber Doskozil in der "Zib 2" insinuiert, dass sieben Landesorganisationen gegen die von Babler angestrengte Stichwahl gewesen seien und den angedrohten Rückzug von Doskozil unterbanden. Kaiser schrieb nun, dass er sich nach "langen, vorerst ergebnislosen Diskussionen" zu Wort gemeldet habe: "Ich habe klar gemacht, dass es um Himmels Willen nicht sein kann, dass nach der Mitgliederbefragung zuerst die Parteivorsitzende zurücktritt, der Erstplatzierte das Handtuch wirft, dann der Zweitplatzierte als einzig verbleibender Kandidat den SPÖ-Mitgliedern neuerlich zur Abstimmung gestellt wird und dann letztlich auch noch die Delegierten auf einem zu verschiebenden Sonderparteitag entscheiden. Damit würden wir uns endgültig der Lächerlichkeit preisgeben."

Eine Kampfabstimmung zwischen Doskozil und Babler sei aufgrund des Prozesses "die einzig vernünftige und logische Variante", so der Kärntner Landeshauptmann, der sich in den vergangenen Jahren immer wieder als Mittler und Mediator zwischen Doskozil und Parteichefin Rendi-Wagner versucht hatte - letztendlich vergebens.

Sichtbar gespannte

Atmosphäre

Er, Kaiser, sei froh, dass am Ende seinem Vorschlag Folge geleistet worden sei. "Daraus abzuleiten, ich würde mich für beziehungsweise gegen einen der beiden Kandidaten aussprechen, ist eine an den Haaren herbeigezogene, unzulässige Spekulation ohne jeden Wahrheitsgehalt." Er werde keine Empfehlung abgeben und den neuen Vorsitzenden genauso loyal unterstützen wie er das auch bisher getan habe, so Kaiser, der sich in seiner Stellungnahme bei der scheidenden Parteichefin bedankte.

Das Ende des Tweets gab dann auch indirekt Einblick, wie gespannt derzeit die Stimmung in der SPÖ sein dürfte. Kaiser versah die Namen der beiden verbliebenen Bewerber, wie das auf dieser Plattform üblich ist, mit einem Hashtag und schloss mit "#Babler #Doskozil #spoe", stellte darunter aber gleich die Anmerkung, dass die Reihenfolge der Aufzählung nach dem Alphabet gewählt worden sei - bevor noch jemand auf die Idee kommen könnte, aus der Erwähnung eine Präferenz herauszulesen.

"Vorsitz mit Landeshauptmann vereinbar"

Einer der Kandidaten für den Vorsitz war am Donnerstag bereits zurück im Alltag. Doskozil war am Vormittag im burgenländischen Landtag zur Fragestunde geladen. Dabei erklärte er, dass sich das Amt des Parteichefs mit jenem des Landeshauptmanns verbinden lasse.

An der Ressortzuteilung innerhalb der Landesregierung werde sich nichts verändern. "Es ist mir ein Anliegen, meine Kompetenzen auszuüben. Wir haben ja noch einiges vor." Seine Agenden wolle er "mit der gleichen Intensität" fortführen, kündigte Doskozil an. Und er verwies auf den Kanzler, denn auch Karl Nehammer habe eine "Doppelbelastung". Unterstützung gebe es sowohl bei der SPÖ als auch bei der ÖVP durch die Bundesgeschäftsführung.

Das Amt des Landeshauptmanns werde er am Beginn des Intensivwahlkampfes für die Nationalratswahl zurücklegen - Doskozil rechnet mit Juli 2024. Dann sei die Doppelrolle "nicht mehr vertretbar, weil man rund um die Uhr unterwegs ist. Zu diesem Zeitpunkt muss ich mein Amt zur Verfügung stellen".(sir/apa)