Die Badner Bahn zuckelt Richtung Traiskirchen. Dann verzögert der Fund einer Fliegerbombe aus dem Zweiten Weltkrieg die Weiterfahrt. In einem Lokal am Traiskirchner Hauptplatz wartet dennoch der Chef vom neuen Chef geduldig auf den Journalisten der "Wiener Zeitung". Clemens Zinnbauer ist als Obmann der SPÖ Traiskirchen quasi Andreas Bablers Vorgesetzter. "Jetzt eigentlich nicht mehr", sagt der 34-Jährige, der seit fast vier Jahren der Stadtpartei gemeinsam mit Bablers Ehefrau Karin Blum vorsteht.

Viel war und ist über Babler, der seit Dienstag nun offiziell die desaströse Wahl zum Bundesparteichef der Sozialdemokraten gewonnen hat, zu lesen: Über Marxismus, abgebrochene Lehre, Doppelbezüge und so fort. "Der Weg von Süd- nach Nordkorea wird über den Babler’schen Weg beschritten", meinte ÖVP-Generalsekretär Christian Stocker am Freitag. Die "Wiener Zeitung" wollte wissen, wie der Mann, der von vielen zum Gottseibeiuns der österreichischen Politik hochstilisiert wird, seine politische Arbeit in den vergangenen Jahren als Bürgermeister der 20.000-Einwohner-Stadt Traiskirchen in Niederösterreich angelegt hat.

Nun, hier kommt es auf die Perspektive an. Zinnbauer, der für die SPÖ auch im Stadtrat sitzt, zieht naturgemäß eine positive Bilanz. "Wir decken alle Themen ab", sagt Zinnbauer. "Auch wirtschaftlich, was man sonst eher nicht der SPÖ zurechnet." Babler führe hier den Kurs seines Vorgängers Fritz Knotzer fort, dem er 2014 nachgefolgt ist. Nach dem Desaster mit der Absiedelung des Reifenherstellers Semperit, der in der Hochzeit rund 3.000 Menschen Arbeit geboten hatte, wurde das weitläufige Industrieareal inmitten der Stadt gemeinsam mit zwei privaten Investoren für Gewerbe geöffnet.

Gesundes Essen für Kindergärten und Schulen: Babler mit Schellhorn (r.) beim Projektstart. - © apa / Robert Jäger

Magna hat die Forschungsabteilung hier angesiedelt, Logistik-Unternehmen, ein Foto-Atelier, Fitness-Clubs und etliche mehr kamen dazu. Die Stadt fördert jeden Betrieb, der in das Areal zieht bis zu drei Jahre lang. "Wir haben derzeit rund 1.200 Arbeitsplätze im Gewerbepark Traiskirchen", erklärt Zinnbauer. Hinzu kommen zahlreiche weitere Jobs, die im Industriezentrum Süd im Ortsteil Oeynhausen entstanden sind. Im jüngsten Budget erzielte man einen Überschuss von 7 Millionen Euro.

"Wirtschaftlich ist es in Ordnung", gibt Stadtrat Maximillian Aigner, Obmann der ÖVP Traiskirchen, zu. "Wir sind ganz gut durch die Krise gekommen, aber das sind andere Gemeinden auch." Babler habe nur getan, was jeder Bürgermeister tun müsse. Ähnlich sieht das Stadtrat Anton Lojowski, Langzeit-Chef der Traiskirchner FPÖ: "Das ist Bablers Job als Bürgermeister. Ja, wir stehen finanziell gut da. Aber wenn ich nichts investiere, dann bleibt halt mehr Geld auf dem Konto."

"Was die SPÖ will, wird beinhart durchgedrückt"

Allgemein sei die Zusammenarbeit im Gemeinderat durchwachsen, erklären die zwei Oppositionspolitiker. Babler errang bei den Gemeinderatswahlen 2020 insgesamt 71,53 Prozent der Stimmen. Die SPÖ hält 28 von 37 Gemeinderatsmandaten. Anders als im Bund, wo die Sozialdemokraten in Opposition sind und nach der Wahl höchstens in einer Koalition an die Regierung kommt, konnte sich Babler bislang auf eine satte Zwei-Drittel-Mehrheit verlassen. "Er agiert sehr absolutistisch", sagt Aigner von der ÖVP. "Die Opposition hat eigentlich nix zu sagen. Was die SPÖ will, wird beinhart durchgedrückt." Lojowski von den Freiheitlichen würde der SPÖ in Sachen Kooperation die Schulnote "Genügend" geben. "Früher, als wir Sachen wie den Doppelbezug Bablers (als Bürgermeister und Büroleiter, Anm.) aufgedeckt haben, war die Zusammenarbeit noch viel schlechter." Der Informationsfluss der Mehrheitspartei sei "sehr gering". Die Einbindung der Opposition sei "gering bis gar nicht existent". Babler hat angekündigt, auf Bundesebene nicht mit der FPÖ zusammenarbeiten zu wollen. "Warum sollte er es dann im Gemeinderat tun?", sagt Lojowski. Der Stadtparteichef der SPÖ spricht dagegen von einem "wertschätzenden Miteinander im Gemeinderat". 97 Prozent der Beschlüsse würden durch SPÖ, ÖVP, FPÖ, Grünen und Neos einstimmig erfolgen.

Nicht nur Parteimitglieder wählten den neuen Vorstand

Wie der frischgebackene Bundesparteichef die Parteiorganisation umkrempeln will, kann man sich am Beispiel Traiskirchen gut ansehen. "Die Partei mit Demokratie fluten", ist ein Schlagwort des 50-jährigen SPÖ-Vorsitzenden, das er in seiner Heimatstadt bis zu einem gewissen Grad bereits umgesetzt hat.

Im Jahr 2018 wurden von der Partei sogenannte "Fokusgruppen" gegründet, wie sich Zinnbauer erinnert. Das heißt, zu gewissen gesellschaftsrelevanten Themen wie Bildung oder Gesundheit wurden auch Experten aus Traiskirchen eingeladen, die nicht Mitglied der SPÖ waren. Die Obmann-Wahl 2019 wurde nicht von den Funktionären der Stadtpartei durchgeführt. "Wir haben die Partei geöffnet", sagt Zinnbauer. "Die Mitglieder und jene, die aktiv bei unseren Aktionen dabei waren, konnten wählen." Seitdem bildet er mit Blum die Doppelspitze der Partei.

Ein Schwerpunkt der Traiskirchner Sozialdemokraten ist die Sozialpolitik. Rund 1.000 Gemeindewohnungen gibt es laut Zinnbauer in der Stadt. "Wir haben die Mieten heuer nicht erhöht", sagt er. "Das wurde einstimmig im Gemeinderat beschlossen." Bei Sozialhilfe halte man sich nicht an formale Richtsätze, sondern an die Empfehlungen der Armutskonferenz. So werden Heizkostenzuschuss, Kindergarten, Hort, Ganztagsschule oder Schulessen sozial gestaffelt gefördert.

Gratis-Schulessen und Öffi-Förderung

Einkommensschwache Familien mit einem Haushaltseinkommen unter 1.100 Euro monatlich bekommen zum Beispiel zu den 150 Euro Heizkostenzuschuss weitere 350 Euro dazu; bei einem Einkommen unter 1.265 Euro gibt es noch 75 Euro zusätzlich. Das Klimaticket für öffentlichen Verkehr für Niederösterreich und das Burgenland kostet für Normalbürger 500 Euro. Traiskirchen fördert dies mit bis zu 345 Euro Zuschuss. Das Essen in der Schule, das normalerweise mit 4,80 Euro pro Tag zu Buche schlägt, ist unter der Einkommensgrenze von 1.100 Euro gratis. 17 Prozent der Traiskirchner Bevölkerung würden Anspruch auf die gestaffelten Förderungen haben, erklärt Zinnbauer. "Derzeit nehmen sie nur 5 Prozent in Anspruch."

Vollkommen neu strukturiert wird derzeit das Schulessen. Derzeit beliefern zwei Unternehmen sämtliche Kindergärten und Schulen in den fünf Stadtteilen mit 800 Portionen täglich. Künftig will dies die Gemeinde selbst tun, also das Schulessen kommunalisieren. "Ich fordere ein gesundes Bio-Mittagessen für alle Kinder in Bildungseinrichtungen", steht in Bablers Wahlprogramm. Die neue "Volxküche" soll künftig für das tägliche Essen in den Bildungseinrichtungen sorgen. "Wir sind in der Ausschreibungsphase und wollen noch heuer eröffnen", sagt Zinnbauer. Die Frage, die hinter dem Projekt stand: "Wie können wir steuern, dass für unsere Kinder gesunde Produkte bei regionalen Betrieben eingekauft werden, die frisch zubereitet werden?" Im Stadtteil Wienersdorf entsteht derzeit eine Großküche, die für 1.200 Essen am Tag ausgelegt ist und von der Stadt betrieben wird. Auch "Essen auf Rädern" für betagte oder bedürftige Mitbürger soll künftig von der "Volxküche" beliefert werden. Ausgearbeitet wurde das Projekt mit niemand geringerem als dem Salzburger Hotelier, Spitzenkoch und ehemaligen Neos-Nationalratsabgeordneten Sepp Schellhorn.

Der freundliche, "linkslinke Populist"

Weitere Sozialprojekte sind der von einem von der Gemeinde gegründeten Verein geführte Sozialmarkt "der gute laden", der auch Treffpunkt und Kaffeehaus ist, City-Taxi, Einkaufsdienst und der "Garten der Begegnung". Letzterer wurde in Reaktion auf das im Jahr 2015 überfüllte Asyl-Erstaufnahmezentrum gegründet. Er bietet Traiskirchnern und "Leuten auf der Flucht", wie Zinnbauer sagt, die Gelegenheit, gemeinsam Obst und Gemüse anzubauen. Auch Schulen sind eingebunden. Mittlerweile ist das Projekt so gewachsen, dass jeden Samstag zum orientalischen Frühstück geladen wird, das von Einheimischen und Zugereisten zubereitet wird.

Die Opposition kann den genannten Errungenschaften zwar durchaus etwas abgewinnen, ist aber, was die Bewertung betrifft, skeptisch. "Es ist unerklärlich, warum die Arbeit von Babler in Traiskirchen so überbewertet wird", sagt FPÖ-Stadtrat Lojowski. "Was hat er Besonderes geleistet? Mir fällt da nichts ein. Er macht seinen Job wie jeder andere Bürgermeister, sonst nichts." Zum "Garten der Begegnung" meint Lojowski, dass er bei seinen Besuchen keine Flüchtlinge aus dem Erstaufnahmezentrum wahrgenommen habe. "Sondern nur Leute, die aus Wien gekommen sind."

Im persönlichen Umgang sei Babler "eigentlich in Ordnung", sagt Aigner von der ÖVP. "Er ist ein relativ offener und freundlicher Mensch. Wir haben ein freundschaftliches Verhältnis, ich kann da nichts Negatives sagen." Käme es allerdings zu einer politischen Auseinandersetzung, "schaltet er sofort ins Linkslinke um". Babler komme "halt aus der linken Szene und vertritt das vehement", sagt Aigner. "Aber er verpackt das gut, wenn er es nach außen vertritt - Populismus pur." Ähnliches sieht Aigner auch bei Bablers bundespolitischen Forderungen. "Weniger arbeiten für mehr Geld - das hört sich im ersten Moment sehr gut an. Aber wer soll das bezahlen?"

Lojowski meint auf die Frage, ob er Babler im Gemeinderat als Marxist wahrnehme: "Marxist? Nein, eigentlich nicht." Bundespolitisch orte er hingegen schon eine "marxistische, sozialistische Einstellung".

Der Platzhirsch von Traiskirchen

Zurück in das Lokal neben dem Traiskirchner Rathaus, in dem Stadtparteichef Zinnbauer wartete. Es heißt "la rossa" und ist das Stadtparteilokal der SPÖ. "Na, gibt’s einen Spritzer?", fragt ein älterer Herr, der bei der offenen Türe hereinlugt. Weil Zinnbauer aber gerade das Journalisten-Gespräch führt, muss er verneinen. "Na guad, a anderes Mal", meint der Herr und verabschiedet sich höflich. Das Parteilokal steht für Veranstaltungen zur Verfügung. Man kann sich dort aber auch bei Bier oder Spritzwein unterhalten. Es liegt mitten im Herzen der Stadt, Seite an Seite mit dem Rathaus, als ob man gar nicht erst die Frage aufkommen lassen will, welche Partei in Traiskirchen der Platzhirsch ist.