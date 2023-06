Am Anfang war der Handschlag. So berichtete die "Wiener Zeitung" am 1. November 1918 von der ersten Angelobung eines Kanzlers in der Republik Österreich. "Präsident Dr. Dinghofer verlas sodann die Gelöbnisformel. Staatsnotar Dr. Sylvester und Dr. Renner leisteten hierauf mit Handschlag dem Präsidenten Seitz das Gelöbnis."

Aus der Hofburg war damals Karl I. gerade eben frisch aus- und ins Marchfeld umgezogen. Die erste Angelobung fand "im Budgetsaale des Abgeordnetenhauses" statt, wie die "Wiener Zeitung" berichtete. Der damalige Staatsnotar Julius Sylvester, ein Deutschnationaler, war im Zeitungsbericht stets ernstgenannt, Karl Renner wurde damals auch nicht als Kanzler, sondern als "Leiter der Kanzlei des Staatsrates" von der "Wiener Zeitung" bezeichnet. Die von ihm geführte Regierung war als Vollzugsausschuss der "Provisorischen Nationalversammlung für Deutschösterreich" eingerichtet worden, dem ersten Parlament der jungen Republik.

Skepsis an Koalition, Vertrauen in Haslauer

Die erste Angelobung der Zweiten Republik fand am 19. Dezember 1945 statt. Zuerst war Karl Renner von der Bundesversammlung als Bundespräsident angelobt worden, danach erfolgte Teil zwei des Angelobungsreigens auf dem Ballhausplatz im heutigen Kanzleramt. Die "Wiener Zeitung" damals: "Hierauf wurde die Angelobungsformel von Kabinettsdirektor Klastersky verlesen. Nach vollzogener Angelobung sprach Bundeskanzler Ing. Figl dem Bundespräsidenten (Renner, Anm.) den Dank der Kabinettsmitglieder für die Betrauung aus, und versicherte, daß die Regierung, solange sie das Vertrauen des Parlaments genieße, stets ihre Pflicht zum Besten Österreichs tun werde."

Am Montag fand in der Hofburg nun die letzte Angelobung statt, über die die "Wiener Zeitung" berichten wird. Sie wird am 30. Juni das letzte Mal als Tageszeitung erscheinen. Es war die Angelobung von Wilfried Haslauer als Landeshauptmann von Salzburg. Es war seine dritte. Zuvor hatten sich Bundespräsident Alexander Van der Bellen und Haslauer zu einem längeren Vier-Augen-Gespräch getroffen. In seiner Rede würdigte Van der Bellen Haslauer, den er als "guten Bekannten" bezeichnete und dessen Meinung er respektiere, wiewohl man nicht immer einer Meinung sei. Er freue sich, dass ihm die Salzburger Bevölkerung "einmal mehr das Vertrauen" ausgesprochen habe.

Dennoch gebe es einige Bedenken, "die man angesichts der Wahl Deines Koalitionspartners und des Regierungsprogramms formulieren kann", so Van der Bellen bezogen auf die erstmalige schwarz-blaue Zusammenarbeit im Bundesland.

Er vertraue Haslauer aber, dass er "der großen Verantwortung", die er mit der Auswahl der FPÖ als Koalitionspartner auf sich genommen habe, "auch gerecht" werde. Das Staatsoberhaupt gab sich zuversichtlich, sollten Positionen propagiert werden, die "die Grundbausteine der liberalen Demokratie und unseres Zusammenlebens in Frage stellen", dass Haslauer mit "aller Entschiedenheit" dem entgegentreten werde.

Auch vertraue er darauf, sagte Van der Bellen, dass unter Haslauers "Führung, der demokratische Grundkonsens in Salzburg geachtet", es kein "Verächtlichmachen" oder "Herabwürdigen" geben werde. "Das wirst du nicht zulassen, lieber Wilfried."(sir/apa)