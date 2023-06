Schon in den nächsten Monaten strebt der Gewerkschaftsbund (ÖGB) den Abschluss eines Generalkollektivvertrages zur Umsetzung eines Mindestlohns von 2000 Euro brutto im Monat statt bisher 1700 Euro an. Der zum Abschluss des dreitägigen ÖGB-Bundeskongresses im Wiener Austria Center mit 90,4 Prozent nach fünf Jahren im Amt bestätigte ÖGB-Präsident Wolfgang Katzian kündigte nach seiner Wiederwahl an, man werde diesbezüglich Gespräche mit der Wirtschaftskammer führen. Mit dem Aufruf "Schämt euch" reagierte er scharf darauf, dass die Industriellenvereinigung die Forderung nach einer Millionärsststeuer in einer Kampagne zur "Schnüffelsteuer" umfunktioniert.

Inflation und Mindestlohn

Neben der Forderung nach einer Abgeltung der Inflation bei den nächsten Lohnrunden verschärft der Gewerkschaftsbund die Gangart beim Mindestlohn. Der ÖGB-Chef erinnerte die Delegierten daran, dass es in der Metallindustrie bereits die 38,5-Stunden-Woche und in der Sozialwirtschaft mit den Pflegekräften die 37-Stunden-Woche gebe. Nachhinken würden insbesonders jene Sektoren, die jetzt über einen Fachkräftemangel klagten. Man fange nicht bei null an bei der Umsetzung eines Mindestlohns von 2000 Euro brutto im Monat.

Millionärssteuer

Am meisten in Saft ging der ÖGB-Präsident am Donnerstagnachmittag nach seiner Wiederwahl rund um die seit Jahren verlangte Millionärssteuer, die von der Industriellenvereinigung als "Schnüffelsteuer" abgelehnt wird. Katzian verwies darauf, dass beim Bezug von Mindesthilfe das Einkommen voll angegeben werden müsse. Wenn es um Armut geht, müssten diese "bis zum Dreck unter den Fingernägel" alles zeigen, gleichzeitig gebe es diese Kampagne gegen die Millionärssteuer. "Schämt euch", wetterte der ÖGB-Präsident, der aus der Gewerkschaft der Privatangestellten kommt, in Richtung Industrie.

Sparpakete lehnte Katzian ausdrücklich ab. Zum Ausklang drohte er den Arbeitgebervertretern statt dessen unverhohlen mit einer schärferen Vorgangsweise: "Wir sind die Guten und dabei bleibt es. Aber zornig machen braucht's uns nicht, wir können auch anders", donnerte der Gewerkschaftschef in den Saal.

90,4 Prozent

Mit 90,4 Prozent der Delegiertenstimmen kam der 66jährige ÖGB-Präsident praktisch auf dasselbe Ergebnis wie bei seiner ersten Kür 2018 mit knapp 91 Prozent. Als ÖGB-Vizepräsidentin wurde Korinna Schumann, die aus der SPÖ-Fraktion (FSG) kommt, mit 97,2 Prozent wiederbestellt. Die neue Chefin der Christgewerkschafter (FCG), Romana Deckenbacher, löst Norbert Schnedl ab und erhielt bei ihrer ersten Wahl zur ÖGB-Vizepräsidentin 95 Prozent.