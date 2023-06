Im Sommer wird sich an der seit fünf Jahren dauernden Sperre der Todesstiege in der Gedenkstätte des ehemaligen Konzentrationslagers Mauthausen im Mühlviertel nichts mehr ändern. Für den heurigen Herbst oder Anfang 2024 besteht aber jetzt Aussicht auf eine Freigabe. Kulturstaatssekretärin Andrea Mayer ist bereits mit der ÖVP in Gesprächen über eine umfassende Novelle des Denkmalschutzgesetzes. Darin findet sich auch ein Vorschlag für eine Sonderregelung der Haftungsfrage, die Schuld an der Sperre ist, wie der "Wiener Zeitung" Mayers Büro erklärt wurde.

Trotz einer Resolution des oberösterreichischen Landtags für eine Freigabe der Todesstiege für Besucher und Bemühungen auch des Mauthausen-Komitees, das kein Verständnis für die Sperre hat, ist das Bauwerk für Besucher der Gedenkstätte nach wie vor nicht zugänglich. Wie aus verlässlicher Quelle zu erfahren war, hat sich besonders auch Justizministerin Alma Zadic (Grüne) in der Bundesregierung für eine Lösung eingesetzt. Ein Entschließungsantrag der SPÖ im parlamentarischen Innenausschuss ist in der Vorwoche auf Betreiben der ÖVP noch vertagt worden wobei auf eine größere Neuregelung des Denkmalschutzgesetzes verwiesen wurde.

Im Büro Mayers wird bestätigt, dass eine umfassende Änderung des Denkmalschutzgesetzes weit forgeschritten ist, aber noch Beratungen mit der ÖVP ausständig sind. Im Zuge dieser Novelle ist ebenfalls geplant, das Problem um die Todesstiege in Mauthausen zu beseitigen. Es gibt dafür bereits einen fertigen Vorschlag für den Gesetzesentwurf, mit dem die Haftungsfrage in der Folge entschärft werden kann. Derzeit ist die weitreichende Haftung der Grund für die Sperre.

Sonderregelung für die Haftung geplant

Demnach soll es unter der Berücksichtigung des Denkmalschutzes möglich werden, bauliche Anlagen von denkmalschützerischen Interesse für Besucher zugänglich zu machen. Im Detail obliegt die Frage der Haftung dann den Betreibern. Möglich wäre, wie aus Regierungskreisen zu erfahren war, dass bei denkmalgeschützten Gebäuden und Monumenten von den sonst in der Ö-Norm vorgeschriebenen Sicherheitsstandards abgewichen wird, wie das bereits in anderen Fällen möglich ist.

Im Staatssekretariat ist man zuversichtlich, dass es zu einer Einigung über das neue Denkmalsschutzgesetz kommt. Frühestens kann der Beschluss im Nationalrat dann allerdings nach einer Begutachtung im Herbst dieses Jahres erfolgen. Interessierte Besucher müssen sich also bis zu einer Freigabe der Todesstiege noch etwas gedulden.