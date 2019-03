Autor WZ Online

Wien/Pjöngjang. In Nordkorea sind am Sonntag "Parlamentswahlen" angesetzt. Es sind die zweiten, seit Kim Jong-un nach dem Tod seines Vaters und Vorgängers 2011 die Macht in der stalinistischen Diktatur übernommen hat.

Die Wahlen erfolgen zu einer kritischen Zeit für Nordkorea. Die begonnenen Verhandlungen mit den USA auf höchster Ebene über den Abbau des nordkoreanischen Atomwaffenprogramms kommen nicht zu konkreten Ergebnissen. Nordkorea erhofft sich offenbar die Aufhebung von Wirtschaftssanktionen und andere Zugeständnisse, um den Lebensstandard zumindest der privilegierteren in der Bevölkerung heben zu können.

Die Oberste Versammlung der Koreanischen Demokratischen Volksrepublik (KDVR) erhält laut Verfassung von 1998 regulär ein Mandat für fünf Jahre. Auch wenn das Parlament in der Verfassung als "höchstes Organ der staatlichen Macht" definiert ist, so nimmt es die ihm zugeordneten Funktionen in dem Ein-Parteien-Staat nur formell wahr.

Zu den Kompetenzen der Obersten Versammlung gehören laut Verfassung: Verfassungs- und Gesetzesänderungen, die Wahl beziehungsweise die Abberufung des Premiers und von Ministern, die Absegnung von Budgets und staatlicher Entwicklungspläne für die Wirtschaft, die Ratifizierung von Abkommen. Es befasst sich auch mit politischen Leitlinien. Auf den Sitzungen werden aber weitgehend vorher gefasste Beschlüsse der Führung ratifiziert. Regulär tagt das Parlament nur ein- oder zweimal pro Jahr. Zuletzt umfasste das Gremium 687 Abgeordnete.

Der "Ewige Präsident" und die Führer des Staates

Früher wählte die Versammlung auch den Staatspräsidenten. Der 1994 verstorbene Staatsgründer Kim Il-sung wurde allerdings zum "Ewigen Präsidenten" erklärt, wie es in der Präambel der KDVR-Verfassung heißt. Seine Nachfolger, sein Sohn Kim Jong-il (1994-2011) und sein Enkel Kim Jong-un (2011-), führten und führen als Generalsekretäre der Partei der Arbeit und Vorsitzende der Nationalen Verteidigungskommission - ein Amt, das mit dem Oberbefehl über die Armee verknüpft ist - den Staat. Auch die Wahl des Vorsitzenden der Verteidigungskommission zählt zu den Aufgaben der Obersten Versammlung.

Die Nordkoreaner können bei der Wahl in ihrem Bezirk nur mit Ja oder Nein für den einen Kandidaten stimmen, der pro Wahlkreis antritt. Formell existieren auch andere Parteien im kommunistischen Nordkorea neben der alles dominierenden Partei der Arbeit. Sie wirken aber unter einer Dachorganisation, die ebenfalls von der KP dominiert wird. Die derzeitigen Abgeordneten wurden im März 2014 bei den ersten Wahlen unter Kim Jong-un gewählt. Damals hatte es nach offiziellen Angaben eine Zustimmung von 100 Prozent für die einzelnen Kandidaten bei einer Wahlbeteiligung von 99,97 Prozent gegeben. Auch Kim Jong-un ließ sich in die im Ausland in der Regel als Scheinparlament angesehene Volksversammlung wählen.