Algier. Neue Massenproteste in Algerien haben den Druck auf den altersschwachen Präsidenten Abdelaziz Bouteflika und die Führung des Landes weiter erhöht. Trotz eines starken Sicherheitsaufgebots gingen diesen Freitag nach dem Mittagsgebet Schätzungen zufolge Zehntausende gegen Bouteflika auf die Straße.

In der Hauptstadt Algier verlangten Demonstranten, dass der 82-jährige Staatschef auf seine Kandidatur bei der Präsidentenwahl am 18. April verzichtet. Lokale Medien berichteten über Proteste auch in anderen Städten. Im Zentrum Algiers waren Plätze und Straßen am Freitagnachmittag bis zum Bersten gefüllt. In Sprechchören forderten die Menschen den "Sturz des Regimes". Getragen werden die Proteste vor allem von Studenten. Auch die Opposition unterstützt die Demonstrationen.

Mittlerweile traten laut einem Fernsehbericht auch mehrere Abgeordnete der Regierungspartei FLN zurück und schlossen sich den Protesten an. Zudem betete einer der populärsten Imame Algiers nicht mehr wie üblich für Bouteflika, sondern nur noch für das Land und das algerische Volk.

Bouteflika nur das

Gesicht der Macht

Seit Ende Februar kommt es in dem nordafrikanischen Land immer wieder zu Demonstrationen gegen die Kandidatur des Staatschefs. Bouteflika ist seit 20 Jahren im Amt; nun geht es um eine fünfte Amtszeit.

Seine Gegner sehen ihn nicht mehr in der Lage, das Land zu regieren. Nach einem Schlaganfall sitzt der Präsident im Rollstuhl und hat große Probleme beim Sprechen. In der Öffentlichkeit zeigte er sich in den vergangenen Jahren nur selten. Derzeit hält er sich wieder einmal für eine medizinische Untersuchung in Genf auf. Generell gilt Bouteflika aber nur als sichtbarer Repräsentant eines eng verknüpften und undurchsichtigen Geflechts aus Politikern, Militärs und Geschäftsleuten, die das Land beherrschen und sich an die Macht klammern - weshalb sich der Protest gegen die gesamte Führung richtet.