Algier. In Algerien sind wieder tausende Menschen gegen Präsident Abdelaziz Bouteflika auf die Straße gegangen. Im Zentrum von Algier versammelten sich Menschen vor der Großen Post und protestierten gegen eine Verlängerung seiner Amtszeit. In Bejaia traten nach Medienberichten Arbeiter in den Streik, wodurch der Hafen der Küstenstadt lahmgelegt wurde. Der gesundheitlich schwer angeschlagene 82-Jährige hatte am Montag zwar seinen Verzicht auf eine Kandidatur für eine fünfte Amtszeit erklärt, aber zugleich auch die für den 18. April vorgesehene Präsidentenwahl ausgesetzt. Deshalb bleibt er länger im Amt.

Algerien erlebt derzeit die größten Massenproteste seit mehr als 20 Jahren in dem nordafrikanischen Land. Am vergangenen Freitag waren nach Schätzungen bis zu drei Millionen Menschen im ganzen Land auf die Straße gegangen. In einer Botschaft an die Nation erklärte Bouteflika, dass eine Nationalkonferenz über Reformen beraten und eine neue Verfassung ausarbeiten soll.

Treffen mit Armeechef und Top-Diplomat Brahimi

Der greise Präsident traf sich mit dem Stabschef der Armee, General Gaed Salah, und dem altgedienten algerischen Diplomaten Lakhdar Brahimi. Der frühere Außenminister und ehemalige UNO-Sondergesandte genießt großen Respekt in Algerien und gilt als eine Persönlichkeit, auf die das Militär auf der Suche nach einem Garanten für die Stabilität des Landes setzen könnte. "Die Stimme des Volkes wurde gehört", sagte Brahimi nach seinem Treffen mit Bouteflika im staatlichen Fernsehen. "Junge Leute sind auf die Straße gegangen, haben sich verantwortungsbewusst verhalten und ein gutes Bild unseres Landes abgeliefert. Wir müssen diese Krise in einen konstruktiven Prozess umwandeln."

In Bouteflikas Erklärung hieß es, er betrachte es als seine letzte Aufgabe, zur Schaffung einer neuen Republik und eines neuen Systems beizutragen, das "in den Händen neuer Generationen von Algeriern" liegen werde. Eine Nationalversammlung solle den Übergangsprozess steuern, eine neue Verfassung entwerfen und das Datum für Wahlen festlegen. Sie solle ihre Arbeit bis Ende 2019 vollenden, die Wahlen sollten danach stattfinden. Den Vorsitz über die Versammlung solle eine "unabhängige, unumstrittene und erfahrene Persönlichkeit" übernehmen.

Bouteflika war erst am Sonntag von einem längeren Krankenhausaufenthalt in der Schweiz nach Algerien zurückgekehrt.