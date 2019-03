Bangkok/Wien. (klh/reu/apa) Die Vorwürfe waren schnell formuliert: Kurz nachdem die ersten Teilergebnisse der Parlamentswahl in Thailand bekannt gegeben wurden, verkündete Ex-Premier Thaksin Shinawatra, dass das Militär die Wahl manipuliert habe. Der Self-Made-Milliardär, der die Vorwürfe in einer Kolumne für die "New York Times" erhob, ist sich mit den Generälen spinnefeind und lebt im Exil, weil ihm in seiner Heimat ein Prozess wegen Korruption droht.

Der 69-Jährige soll noch immer einen immensen Einfluss auf die Partei "Für Thais" ("Pheu Thai") haben. Diese wirft der Armee Stimmenkauf vor und will nun gegen das Ergebnis der Wahl - die erste nach dem Militärputsch 2014 - klagen. Auch in den sozialen Medien wurden Manipulationsvorwürfe geäußert. In einem Video ist zu sehen, wie ein Soldat die Stimmzettel anderer Soldaten kontrolliert, bevor die Formulare in die Urne geworfen werden.

Bei den am Montag veröffentlichten Ergebnissen wurden die 350 Mandatsträger bekanntgegeben, die ihren Sitz durch Direktwahl erobert haben. Wer die weiteren 150 Sitze, die nach Parteilisten und einem komplizierten Verhältniswahlrecht vergeben werden, gewonnen hat, will die Wahlkommission erst verkünden, das könnte allerdings noch bis Mai dauern.

Derzeit liegt die Thaksin-Partei "Für Thais" mit 138 Sitzen vorne, nur wird ihr das wahrscheinlich wenig nutzen. Denn gleich dahinter folgt die dem Militär nahe stehende "Volks- und Staatspartei" ("Palang Pracharat") mit 96 Mandaten. Sie unterstützt den Putschführer und Juntachef Prayuth Chan-o-cha, der nun als Zivilist weiter an der Spitze des südostasiatischen Staates stehen will.

Armee bestimmt den Senat

Prayuth hat dabei einen entscheidenden Vorteil: Das Militär bestimmt den gesamten Senat, der 250 Sitze umfasst. Dieser und das Repräsentantenhaus wählen gemeinsam den Premier. Damit braucht Prayuth im Repräsentantenhaus lediglich 126 Sitze zu erobern. 96 hat er schon, und es gilt als wahrscheinlich, dass er die weiteren 30 auch noch bekommt. Die Gegner der Junta brauchen hingegen insgesamt 376 Mandate allein im Unterhaus, um über die einfache Mehrheit aller 750 Parlamentssitze zu verfügen.

Seit dem Jahr 2001 haben die Parteien, die Thaksin nahestehen, sämtliche Wahlen gewonnen. Der Ex-Premier ist wegen diverser Sozialprogramme während seiner Amtszeit vor allem bei der ärmeren Landbevölkerung populär. Das löste regelmäßig massive Proteste bei den traditionellen Eliten und der Bangkoker Mittelschicht aus.

Langfristiges Ziel des Militärs war es offenbar, diesen Kreislauf zu durchbrechen, indem die Streitkräfte sich selbst zum entscheidenden politischen Faktor machen. Ein wichtiger Schritt war dabei die Verabschiedung einer neuen Verfassung, die der Armee den Senat unterstellt. Gleichzeitig hat die Militär-Partei bei dieser Wahl vor allem der Demokratischen Partei - der bisher populärsten unter Städtern und in der Mittelschicht - in vielen Regionen den Rang abgelaufen. Die Thaksin-Bewegung "Für Thais" hat zwar viele ihrer Hochburgen gehalten, trotzdem sieht es danach aus, dass sie auf der Oppositionsbank Platz nehmen muss.