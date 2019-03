Autor Klaus Stimeder

Washington D.C. US-Sonderermittler Robert Mueller und seine Mannschaft haben ihre Arbeit erledigt - aber wer glaubt, dass sich die Sache damit hat, dürfte sich einmal mehr täuschen. Am Sonntagnachmittag Ortszeit hatte Justizminister und Generalbundesanwalt Bill Barr dem US-Kongress auf vier Seiten seine Zusammenfassung der "prinzipiellen Ergebnisse" der knapp zweijährigen Arbeit von Muellers Team mitgeteilt. Der Kern seiner Botschaft: Wiewohl die russische Einflussnahme auf den US-Präsidentschaftswahlkampf 2016 bewiesen sei, gab es keine abgestimmte Zusammenarbeit zwischen den Emissären von Putins Regime und der Wahlkampfkampagne von Donald Trump. In der Frage, ob der Präsident im Zuge der Ermittlungen die Justiz behindert habe, enthalte sich das Justizministerium eines Urteils und habe sich deshalb gegen "eine Anklage im traditionellen Sinn" entschieden.

Erstere Erkenntnis nahmen der Präsident und seine Mitarbeiter umgehend zum Anlass, sich einmal mehr als Opfer einer politisch motivierten Hetzkampagne zu präsentieren, die nunmehr ihr Ende gefunden habe. "Die Demokraten und ihre liberalen Alliierten in den Medien haben Präsident Trump zwei Jahre lang beschuldigt, sich mit Russland verschworen zu haben. Es war alles eine bösartige, absurde Lüge, die von den Medien rund um die Uhr und ohne jeden Beweis verbreitet wurde. Das sollte einem amerikanischen Präsidenten niemals wieder passieren", twitterte Sarah Huckabee-Sanders, die Sprecherin des Weißen Hauses, am Montag. Trump selbst, der das Spektakel übers Wochenende von seinem Hotel-Resort Mar-a-Lago in Florida aus verfolgte, hatte sich bereits tags zuvor quasi einen Blankoscheck ausgestellt: "Keine Kollusion, keine Behinderung, komplette und totale Entlastung. Keep America great!"

Bill Barr. - © reu/Gripas

Zwei Amerikas, zwei Perspektiven auf die Dinge - denn ganz so einfach liegen die Dinge nicht. Und das nicht nur, weil Trump Muellers Arbeit im Laufe der vergangenen zwei Jahre mehrmals öffentlich eine "Hexenjagd" einer "Gruppe zorniger Demokraten" genannt hatte.

Als Folge des Barr’schen Briefs verlangen die Demokraten jetzt einhellig die Veröffentlichung des gesamten Berichts. In einem gemeinsamen Statement forderten Nancy Pelosi, die Sprecherin der demokratischen Mehrheit im Unterhaus, und Chuck Schumer, der Minderheitssprecher im Senat, dass der Mueller-Report vollumfänglich und unzensiert publik gemacht wird, und zwar so schnell wie möglich.

- © REUTERS

Kritik am Justizminister