Autor Philipp Hedemann

"Wir sind die größte Klimabewegung der Welt. Wir sind die Stimmen der nächsten Generation. Wir fordern Wandel – und wir fordern ihn jetzt. Es braucht junge Menschen wie uns, die Angst um ihre Zukunft haben und die Politik in die Verantwortung nehmen. Es liegt an Ihnen, den politischen Führern, die nächsten Schritte zu unternehmen!"

Mit eindringlichen Worten wandte Bundespräsident Alexander Van der Bellen sich am Donnerstag an die UN-Generalversammlung in Versammlung in New York. Es waren nicht seine Worte, er zitierte aus einem Brief, den junge Österreicherinnen und Österreicher ihm nach New York mitgegeben hatten. Dort nahm der Bundespräsident an einer hochrangigen UN-Klimaschutzkonferenz teil. Zu den Teilnehmern gehören auch Vertreter pazifischer und karibischer Inselstaaten, die schon jetzt stark von steigenden Meeresspiegeln bedroht sind. Bei ihnen warb Van der Bellen für seine internationale Klimaschutz-Initiative, der sich bereits 18 Staats- und Regierungschefs angeschlossen haben.

Alexander Van der Bellen (re) im Gespräch mit Michael Bloomberg (li) in New York. - © APAweb/Peter Lechner

"Wir müssen alle mehr tun"

"Liebe Freunde, wir sind hier, weil wir anerkennen, dass unsere derzeitigen Bemühungen nicht ausreichen, um die globale Erwärmung auf unter 1,5 Grad Celsius zu halten. Wir müssen alle mehr tun. Wir hätten alle schon mehr machen müssen", sagte Van der Bellen vor der UN-Generalversammlung. Es waren seine eigenen Worte. Doch schon im nächsten Satz nahm er wieder Bezug auf die jungen Klimaaktivistin, die er vor seiner Abreise nach New York in der Hofburg getroffen hatten. "Sie (die jungen Menschen), versuchen zu reparieren, was wir kaputt gemacht machen", so Van der Bellen.

Van der Bellen im Austausch mit Jugendlichen im Klimamuseum in New York. - © APAweb/Peter Lechner

Mit einem Seitenhieb auf den Ausstieg der US-Amerikaner aus dem Pariser Klimaabkommen und zunehmenden Isolationismus und international nicht abgesprochene Alleingänge unter Präsident Trump fügte er hinzu. "Der Schlüssel liegt in der Zusammenarbeit."

Van der Bellen setzt auf junge Menschen in aller Welt

Dass der 75-jährige Bundespräsident dabei vor allem auf junge Menschen in aller Welt setzt, wurde auch bei seinem Besuch in New York deutlich. Vor seiner Rede vor Staatsoberhäuptern und Delegierten aus aller Welt hatte Van der Bellen sich mit Jugendbotschaftern des New Yorker Klima-Museums getroffen.