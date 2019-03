Autor Markus Schauta

Gaza. Hinter dem schwarzen Rolltor liegt Ägypten. Weniger als fünf Autostunden sind es von hier bis zum Flughafen bei Kairo. Für die Bewohner des Gazastreifens ist der Grenzübergang Rafah das Tor zur Welt. Doch das Tor ist schmal und das Gedränge um Durchlass groß. "Musst du in Österreich auch Monate warten, bis du dein Land verlassen darfst?" In Nasrs Blick liegt Wut, seine Stimme ist laut: "Das hier ist erniedrigend!" Bereits vor sechs Monaten habe er sich für die Ausreise angemeldet. Doch die Liste der Ausreisewilligen ist lang.

An den 200 Tagen, die der Übergang 2018 geöffnet war, ließen die ägyptischen Grenzbeamten etwa 300 Personen täglich passieren. Das führte zu Wartezeiten von mehreren Monaten auf die Genehmigung, die Grenze zu überqueren. Seit drei Tagen wartet der 27-Jährige nun am Grenzübergang, von sechs Uhr morgens bis zum Abend. "Mein Visum für die Vereinigten Arabischen Emirate ist noch zwei Tage gültig. Danach verfällt es." Und die Prozedur beginnt von vorne. Das alles kostet Zeit, Geld und Nerven.

Etwa 500 Menschen warten an diesem Morgen am staubigen Parkplatz neben dem Grenzübergang. Noch sind die Temperaturen angenehm. Sie sitzen auf ihren Koffern, rauchen Zigaretten oder trinken schwarzen Kaffee. Sie warten, bis sie aufgerufen werden, den Bus zu besteigen, der sie durch das schmiedeeiserne Tor auf die andere Seite bringen wird. Der Bus in eine Zukunft, die es für viele auch im Ausland nicht geben wird. "Ärzte und Ingenieure arbeiten später als Reinigungskraft oder Hilfskellner in Restaurants", sagt Ali, ein pensionierter Englischlehrer. Aber in Gaza finden sie überhaupt keine Arbeit.

Miriam zeichnet Akte, aber auch Porträts für Geburtstage. - © Schauta

Verantwortlich dafür seien sowohl die Palästinensische Autonomiebehörde in Ramallah als auch die Hamas. Bevor Hamas an die Macht kam und Israel eine Blockade zu Land, zu Wasser und in der Luft verhängte, sei alles einfacher gewesen: "Du nahmst dein Gepäck und konntest losreisen, auch nachts." Jetzt sei das alles viel schwieriger. "Die Leute bezahlen sehr viel Geld, um schneller über die Grenze zu kommen."

Bis zu 2000 US-Dollar kann es kosten, um von den ägyptischen Behörden auf der Liste nach vorne gereiht zu werden. Geld, das Nasr nicht hat. Wie er sich die Reise finanzieren könne? "Gold!", sagt er. Seine Mutter habe einen Teil ihres Schmuckes verkauft.

"Gaza ist klinisch tot"

Eine gute halbe Stunde ist es mit dem Auto vom Grenzübergang Rafah bis Gaza-Stadt. Maher Al-Tabbaa, Sprecher der örtlichen Handelskammer, empfängt in seinem Büro im elften Stock. "Wirtschaftlich gesehen ist der Gazastreifen klinisch tot", so Al-Tabbaa. Die Regierung sei pleite. "Sie kann nicht einmal ihre Angestellten bezahlen." An die Reparatur von Straßen oder den Neubau von Krankenhäusern sei nicht zu denken.