Autor WZ Online

Tripolis. Die Rede, die Libyen erbeben ließ, dauerte keine drei Minuten: "An unsere Armee, die vor den Toren von Tripolis stationiert ist", rief General Khalifa Haftar am Donnerstag ins Mikrofon. "Heute vollenden wir unseren siegreichen Marsch, den Marsch des Kampfes (...) Heute lassen wir die Erde unter den Füßen der Tyrannen beben."

Nicht nur die Worte waren deutlich, sondern auch das Ziel dieses Einsatzbefehles: die "Befreiung" der Hauptstadt Tripolis. Mit dem Vormarsch der Truppen des Generals eskaliert in dem nordafrikanischen Land ein Konflikt, der seit Langem schwelt. Auf der einen Seite steht der 75 Jahre alte Haftar, ein berüchtigter Militär und einflussreichster Akteur Libyens. Dessen Gegner scharen sich auf der anderen Seite um die international anerkannte Regierung von Fayez al-Sarraj, die in Tripolis sitzt - und ebenfalls ihre Kräfte mobilisierte. Beobachter wie Tarek Megerisi vom European Council on Foreign Relations sehen das Land am Rande des nächsten Bürgerkriegs.

Dabei sollte in diesem Monat endlich der Weg zu einer Lösung der langjährigen Krise geebnet werden. Für Mitte April hat UN-Vermittler Ghassan Salame zu einer Nationalkonferenz in die Stadt Ghadames geladen. Dort sollten die Konfliktparteien unter anderem über Wahlen beraten, um die sich die UN seit Langem bemühen. "Das ist ein Moment der Hoffnung", sagte UN-Generalsekretär Antonio Guterres erst vor einer Wochen in Tunis. Worte, die wenige Tage später hohl klingen.

Viele Vermittler verzweifeln lassen

Libyen hat in den vergangenen Jahren schon viele Vermittler der Vereinten Nationen verzweifeln lassen, darunter auch den Deutschen Martin Kobler. Seit dem Sturz von Langzeitherrscher Muammar al-Gaddafi 2011 ist das Land trotz vieler Versuche nicht zur Ruhe gekommen. Immer wieder brachen in verschiedenen Regionen Kämpfe aus. Kompliziert ist die Lösung des Konflikts nicht zuletzt, weil viele unterschiedliche Akteure um Einfluss und Pfründe buhlen.

Schon seit Langem ist die Macht gespalten zwischen der Regierung in Tripolis und einer zweiten im Osten Libyens, die mit Haftar verbündet ist. Der 75-Jährige inszeniert sich gern als Frontmann eines Bündnisses, das gegen islamistische und radikal-islamische Kräfte vorgeht. Zuletzt konnte er seinen Einfluss weit nach Westlibyen ausdehnen, ohne auf großen Widerstand zu treffen. In Sharara und Al-Fil übernahmen seine Anhänger auch zwei der wichtigsten Ölfelder - womit er fast die gesamte Erdölproduktion des Landes kontrolliert.