Autor Simone Schlindwein

Murambi. Der Geruch von Verwesung hängt noch immer in der Luft - selbst 25 Jahre nach dem Massenschlachten von 1994. Rund 740 mumifizierte Leichen liegen aufgebahrt in den Klassenzimmern der ehemaligen technischen Hauptschule von Murambi. Die Völkermord-Gedenkstätte im Südwesten Ruandas ist bis heute eine der eindringlichsten Erinnerungsorte in dem kleinen Land im Herzen Afrikas, in dem binnen 100 Tagen rund 800.000 Menschen ermordet worden waren.

Doch Murambi ist mehr als nur eine Gedenkstätte. Es ist die einzige landesweit, in welcher mumifizierte Leichen aufgebahrt sind. Dies ist bisher ein fundamentaler Aspekt von Ruandas Erinnerungspolitik: Die Leichen dienen als Beweise. Derzeit liegt bei der UN-Organisation Unesco der Antrag vor, die Gedenkstätte als Weltkulturerbe anzuerkennen. Und: Es steht die Überlegung im Raum, einen Großteil der Mumien zu bestatten.

Die Schule stehe an einem strategischen Ort, so Stanley Mugabarigira: "Die Politiker und militärischen Führer dieser Gegend haben den Tutsi versprochen, sie finden hier Schutz", berichtet der Gedenkstättenführer und zeigt auf die größeren Hügel rings herum, wo sich damals bereits die Milizen postiert hatten und die Schule beobachten konnten. "Alle Tutsi aus der Region hierher zu locken, war ein Trick", sagt Mugabarigira: "Sie wollten alle an einem einzigen Ort umbringen."

Gartengeräte als Mordwaffen, als die Munition ausging

Während der 40-jährige Museumsführer über das Schulgelände wandert, berichtet er vom 21. April 1994. Um drei Uhr Früh hätten sich hier die Täter ans Werk gemacht. Schüsse und Granaten seien von allen Seiten gefeuert worden. Um sechs Uhr, bei Sonnenaufgang, war den Tätern die Munition ausgegangen. Sie griffen zu den Gartengeräten: Bis zur Mittagszeit seien bis zu 50.000 Menschen abgeschlachtet worden: "Es müssen hunderte, wenn nicht sogar tausende Täter am Werk gewesen sein, um so viele Menschen in nur acht Stunden zu töten", sagt er. Nur 34 überlebten.

Als Mugabarigira auf die Klassenzimmer zugeht, wird der Verwesungsgeruch stärker. Er raubt einem fast den Atem. "Man muss darauf vorbereitet sein", warnt Mugabarigira und zeigt auf die weißen Mumien. Einige strecken den Arm aus zum Schutz gegen die Macheten-Hiebe. Einige weibliche Körper haben noch immer die Beine gespreizt von der Vergewaltigung, einige Schädel sind noch mit krausen Haaren bedeckt, einige Skelette tragen noch Kleidung, einer Kinderleiche fehlt der Kopf.

Für Mugabarigira sind diese Mumien Beweisstücke in einem gewaltigen historischen Verfahren. "Die Knochenverletzungen beweisen, dass die meisten mit Macheten und anderem einfachen Gerät ermordet worden sind", sagt er und zeigt auf einen zertrümmerten Schädel, in welchem ein Loch klafft. Dass die Leichen öffentlich ausgestellt werden, findet er nicht schlimm, sagt er: "Diese Gebeine sind die besten Beweismittel für all das Grausame, das uns Tutsi angetan wurde", findet er.