Autor Christine Zeiner

Ramallah. Mahmoud flucht. Der Autofahrer vor ihm regt den Palästinenser auf. Mahmoud ist Ende zwanzig und hat gerade einen Tag am Strand von Tel Aviv verbracht. Erlaubt ist ihm das nicht. Mahmoud bekam zwar vor einigen Jahren einmal von den israelischen Behörden das Okay, über die israelisch-jordanische Grenze auszureisen, um von Amman aus ins 2500 Kilometer entfernte Wien zu fliegen. Den Flughafen in Tel Aviv zu nutzen, ist ihm indes untersagt. Und auch an den Strand darf er nicht: Als junger Palästinenser, der im Westjordanland lebt, gilt er als potenzieller Attentäter.

"Ein Nationalstaat - nur für das jüdische Volk"

"Sicherheit" ist das große Thema Benjamin Netanjahus. Im Wahlkampf verweist Israels Premier deshalb immer wieder auf die Palästinenser: "Israel", so schrieb Netanjahu kürzlich auf Instagram, sei "nicht ein Staat aller seiner Bürger. Unserem Nationalstaatsgesetz entsprechend ist Israel der Nationalstaat des jüdischen Volkes - und nur das."

Im Westjordanland, das seit 1967 von Israel besetzt wird, sind die meisten Palästinenser ernüchtert. Auch von ihrer Führung erwarten sie kaum etwas. "Korrupter Haufen", murrt ein junger Mann. Eine Frau sagt, der Wahlkampf in Israel würde in Palästina kaum jemanden interessieren: "Wir rechnen mit Netanjahu oder jemand noch Extremerem." Was die meisten hier umtreibe, sei der Kampf, das tägliche Leben zu finanzieren und zu meistern.

In der Westbank gibt es 705 permanente "Hindernisse" für Palästinenser, wie OCHA, das UN-Amt für die Koordinierung humanitärer Angelegenheiten, im Juli 2018 ermittelte. Sie liegt um drei Prozent höher als im Dezember 2016, schreiben die OCHA-Autoren auf der Webseite. Hindernisse" bedeuten Kontrollposten, Straßensperren, Blockaden, Erdwälle, Schranken, Gräben. An den Checkpoints entlang der Mauer oder an den Straßen, die ins von Israel ebenfalls okkupierte Ostjerusalem führen, fänden durchgehend strikte Kontrollen statt, und nur jene, die eine spezielle Erlaubnis haben, dürften passieren, heißt es auf der Homepage. Dem Großteil der Palästinenser sei dies verboten.

Am Checkpoint, der das Tor nach Tel Aviv ist, sofern er geöffnet ist, wird streng kontrolliert. Mahmoud hat ein Auto von einem Bekannten organisiert, das sowohl in den drei verschiedenen Zonen der Westbank als auch in Israel fahren darf: Das Nummernschild und dessen Farbe gibt darüber Auskunft. Mahmoud ist ein wenig nervös. Aber er hat Glück. Er sieht touristisch aus. Das Auto wird durchgewunken. In Tel Aviv parkt Mahmoud den Wagen. Dann rennt er ins Meer. Am Abend schlendert er durch die Straßen wie ein Tourist. "Ich habe Lust auf Sushi", sagt er. Das ist in Tel Aviv kein Problem.