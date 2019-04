Wien/Tel Aviv. (red) Kurz bevor die Israelis heute Dienstag zu den Urnen gerufen werden, stieg Israels Premier Benjamin Netanjahu noch einmal kräftig auf das Gaspedal. Im israelischen Fernsehen beharrte er auf seinen Plänen zur Annexion israelischer Siedlungsgebiete im Westjordanland. Es gehe darum, "das ganze Siedlungsunternehmen, alle Siedlungspunkte" dem israelischen Staatsgebiet zuzuschlagen.

Es war Wahlkampf. Für den praktisch zum Erliegen gekommen Nahost-Friedensprozess ist das aber pures Gift, die Palästinenser sprechen bereits von einem kommenden "Krieg". Eine friedliche Zwei-Staaten-Lösung ist dann weiter denn je in die Ferne gerückt.

Für Netanjahu geht es in erster Linie darum, im Rennen mit seinem Widersacher Benny Gantz doch noch auf Platz eins zu kommen und bei rechten Siedlern zu fischen. Aus Sicht der internationalen Gemeinschaft sind alle Siedlungen rechtswidrig. "Israel wird das Völkerrecht weiterhin und so lange schamlos brechen, wie die internationale Gemeinschaft Israel mit Straflosigkeit belohnt", twitterte Saeb Erekat, Generalsekretär der Palästinensischen Befreiungsorganisation PLO. Zuletzt hat sich auch die Türkei kritisch zu Netanjahus Plänen geäußert. Der türkische Außenminister Mevlüt Cavusoglu schrieb via Twitter, der Vorschlag sei "verantwortungslos". "Das Westjordanland ist palästinensisches Gebiet und wird von Israel im Verstoß gegen internationales Recht besetzt", so Cavusoglu.

Stimmen aus dem rechten Lager in letzter Sekunde

Der moderate Ex-Generalstabschef Gantz ist Netanjahus Angstgegner und er liegt laut den meisten Umfragen voran.

Trotzdem kann der Langzeit-Premier, der seine fünfte Amtszeit anpeilt, den ersten Wahlergebnissen, die es heute Abend geben wird, gelassen entgegensehen. Sein rechtes Lager hat gute Chancen, wieder die Mehrheit der Mandate in der Knesset, dem israelischen Parlament, zu bekommen. Damit hätte Netanjahu selbst dann, wenn seine Likud-Partei die Wahl nicht gewinnt, die nächste Amtszeit in der Tasche.

Gantz versuchte sich ebenfalls in letzter Minute zu profilieren, er hat Netanjahus Plänen für das Westjordanland umgehend kritisiert: Er spricht von einem "verantwortungslosen" Versuch, Wählerstimmen zu werben. Es sei eine Schande, "mit Menschen so zu spielen". Eine "strategische und geschichtsträchtige" Entscheidung im Wahlkampf zu verkünden, sei "nicht ernstzunehmen und verantwortungslos". Letztlich sei Netanjahus Ankündigung deshalb "ohne Bedeutung".