Tel Aviv/Ramallah. (red) Der Nahost-Friedensprozess ist klinisch tot. Spätestens seit US-Präsident Donald Trump Jerusalem offiziell als israelische Hauptstadt anerkannt und wichtige Hilfsgelder gestrichen hat, haben die USA aus Sicht der Palästinenser ihre Rolle als Vermittler eingebüßt.

Und doch ist ein US-Friedensplan ist in Vorbereitung, nach den israelischen Parlamentswahlen soll er vorgestellt werden. Zuständig ist Trumps Schwiegersohn Jared Kushner, der in den vergangenen Monaten die Region bereist und Gespräche geführt hat, um die Lage zu sondieren.

Trump hat den Ehrgeiz, hier einen "Deal" zustande zu bringen und nach den jüngsten Fehlschlägen, etwa in Nordkorea, doch noch als kundiger Außenpolitiker in die Geschichtsbücher einzugehen. Es sei ihm zu Ohren gekommen, so der US-Präsident, dass ein Friede in Nahost gleichsam ein Ding der Unmöglichkeit wäre. Dieser Ansicht sei er aber nicht.

"Nicht akkurat"

Wie meistens in derartigen Angelegenheiten kursieren widersprüchliche Meldungen darüber, wie der Nahost-Friedensplan der USA aussehen könnte. Im Jänner dieses Jahres hieß es in einem Bericht des israelischen TV, der US-Friedensplan sähe die Hauptstadt eines Palästinenserstaates in Ost-Jerusalem vor. Außerdem sollten rund 90 Prozent des Westjordanlandes das Gebiet dieses Staates bilden.

Der US-Nahostgesandte Jason Greenblatt bezeichnete seinerzeit den Bericht auf Twitter umgehend als "nicht akkurat".

Große Siedlungsblöcke im Westjordanland sollen dem erwähnten TV-Bericht zufolge von Israel annektiert werden. Kleinere sollten nicht weiter ausgebaut werden. Kleine Siedlungen, die auch nach israelischem Gesetz illegal sind, müssten dann evakuiert werden.

Jerusalem würde demnach geteilt werden, Israels Hauptstadt solle West-Jerusalem und Teile von Ost-Jerusalem umfassen. Die meisten arabischen Viertel in Ost-Jerusalem dürften dann allerdings die Hauptstadt eines entmilitarisierten Palästinenserstaates bilden. Die Jerusalemer Altstadt mit ihren heiligen Stätten für Juden, Christen und Muslime soll unter israelische Staatshoheit fallen. Allerdings sieht der Plan laut bericht vor, dass das Gebiet mit den Palästinensern, Jordanien und weiteren Staaten gemeinsam verwaltet wird. In der Altstadt liegen die religiösen Heiligtümer Grabeskirche, Klagemauer und Tempelberg (Al-Haram al-Sharif/Edles Heiligtum) mit der Al-Aksa-Moschee und dem Felsendom.

Der Plan, sollte er tatsächlich so verkündet werden, würde in Israel von rechten und nationalistischen politischen Kräften abgelehnt. Bei den Moderaten wären die Sympathiewerte mit Sicherheit höher.

US-Präsident für zwei Staaten

Trump hat sich klar für eine Zwei-Staaten-Lösung ausgesprochen. "Ich denke, die Zwei-Staaten-Lösung ist das, was am besten funktioniert", so Trump bei einem Treffen mit Netanjahu im Vorjahr. Stellt sich die Frage, was er den Palästinensern noch anbieten will. Ein Lippenbekenntnis oder meint es der US-Präsident ernst? Israel hat eine Lösung in den letzten Jahren durch seine Siedlungspolitik im Westjordanland massiv erschwert. Mittlerweile leben 600.000 Siedler in Ost-Jerusalem und im Westjordanland.

Würde der Nahost-Friedensprozess jetzt eine Art Wiederauferstehung feiert, käme das einem Wunder gleich. Die politischen Kräfte in Israel sind sich im Wesentlichen einig, dass man eine Abkehr vom bisherigen Weg nicht will. Bei den Palästinensern hat sich lähmende Erbitterung breitgemacht.