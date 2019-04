Autor WZ Online

Khartum. Im Sudan ist Langzeitpräsident Omar al-Bashir offenbar abgesetzt worden. Nach monatelangen Demonstrationen ist das seit 30 Jahren autokratisch regierende Staatsoberhaupt am Donnerstag zurückgetreten, wie aus Regierungskreisen verlautete.

Ein Minister der Provinz Nord-Darfur bestätigte den Rücktritt. Adel Mahjoub Hussein sagte dem in Dubai ansässigen Fernsehsender Al Hadath ferner, es gebe Konsultationen, einen Militärrat einzurichten, der interimistisch die Macht übernehmen solle. Der Verteidigungsminister bestätigte außerdem die Festnahme Bashirs.

Tausende Demonstranten feiern den Sturz

Sudans Präsident Omar al-Bashir muss offensichtlich nach langer Zeit an der Macht gehen. - © APAweb/Reuters, Mohamed Nureldin Abdallah

Die staatlichen Sender hatten am Donnerstag eine "wichtige" Mitteilung der Streitkräfte angekündigt. Auch mehrere Stunden danach ließ diese weiter auf sich warten. Die Ankündigung weckte Erwartungen, dass das Militär offiziell einen Machtwechsel bekannt gibt.

In der Hauptstadt Khartum feierten Tausende Demonstranten den Sturz Bashirs und forderten eine Regierung aus Zivilisten. Bashir war wegen Völkermordes, Kriegsverbrechen und Verbrechen gegen die Menschlichkeit in den Kämpfen in der Region Darfur, bei dem seit dem Jahr 2003 Hunderttausende Menschen starben, vom Internationalen Gerichtshof in Den Haag angeklagt worden.

20190411_sudangrafik - © APAweb

Geheimdienst lässt politische Gefangene frei

Der gefürchtete Geheimdienst NISS hat unterdessen am Donnerstag die Freilassung aller politischen Gefangenen angekündigt. Der Nationale Geheim- und Sicherheitsdienst habe erklärt, er lasse "alle seine politischen Gefangenen im ganzen Land frei", berichtete die amtliche Nachrichtenagentur SUNA. Demonstranten stürmten unterdessen ein Gebäude der mächtigen Behörde in den Städten Kasala und Port Sudan, wie Augenzeugen berichteten. Die Protestler hätten die Büros geplündert und Ausrüstung mitgehen lassen, berichtete ein Augenzeuge per Telefon aus Kasala.

Die oppositionelle Allianz für Frieden und Wandel rief die Demonstranten auf, friedlich zu bleiben und kein öffentliches oder privates Eigentum anzugreifen. "Jeder, der bei so etwas erwischt wird, wird gesetzlich bestraft. Unsere Revolution ist friedlich, friedlich, friedlich", hieß es in einer Erklärung.

Augenzeugen berichteten von zahlreichen mit Soldaten besetzten Militärfährzeugen, die in der Früh am Armee-Hauptquartier eingetroffen seien. Demnach bezogen weitere Truppentransporter im Zentrum der Hauptstadt Stellung. Am frühen Morgen gab es eine Razzia der Streitkräfte in den Khartumer Büros der Islamischen Bewegung, aus der sich die regierende Nationale Kongresspartei rekrutiert.

Um das Verteidigungsministerium, auf dessen Gelände sich Bashirs Residenz befindet, sowie an Verkehrsknotenpunkten der Hauptstadt formierten sich Soldaten. Vor dem Ministerium und in den Straßen versammelten sich Tausende Regierungsgegner, die skandierten: "Er ist gestürzt, wir haben gewonnen." Die führende Protestgruppe SPA erklärte, sie wolle mit dem Militär über die Machtübergabe verhandeln. "Wir werden nur eine zivile Übergangsregierung akzeptieren", sagte ein hochrangiges SPA-Mitglied gegenüber Reuters.

Die Proteste dauern bereits seit Dezember an. Auslöser waren Preiserhöhungen für Nahrungsmittel und andere Waren des Grundbedarfs. Seit der ölreiche Süden des Landes 2011 als Südsudan die Unabhängigkeit erlangte, rutschte Sudan in eine Wirtschaftskrise. Am Wochenende kam es zur Eskalation, als Tausende Demonstranten nahe des Verteidigungsministeriums ein Lager aufschlugen. Es folgten Zusammenstöße zwischen Soldaten, die Demonstranten schützten, und Bashirs Geheimdienst- und Sicherheitskräften. Dabei starben nach Behördenangaben elf Menschen, darunter sechs Soldaten. Oppositionsvertreter hatten die Armee um Unterstützung gebeten.

Der frühere Fallschirmjäger Bashir hatte 1989 in einem unblutigen Putsch die Macht übernommen. Es gelang ihm, seitdem an der Macht zu bleiben trotz mehrerer innenpolitischer Krisen und Versuchen westlicher Staaten, ihn zu schwächen. Der Sudan war seit 1993 immer wieder für längere Phasen außenpolitisch isoliert, nachdem die USA Bashirs Regierung auf ihre Liste von Terrorunterstützern gesetzt hatten, weil sie islamistischen Kämpfern Unterschlupf biete. (apa, reuters, afp, dpa)