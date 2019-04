Autor WZ Online

Khartum. Im Sudan verdichten sich die Hinweise auf einen Militärputsch. Armee und Sicherheitskräfte wurden am Donnerstag rund um das Verteidigungsministerium, Hauptstraßen und Brücken in der Hauptstadt Khartum gesichtet, während Tausende Menschen zu einem Protest gegen die Regierung sich versammelten. "Die Streitkräfte werden in Kürze eine wichtige Stellungnahme abgeben", kündigte das staatliche Fernsehen an, ohne weitere Einzelheiten zu nennen. "Seien Sie bereit." Im staatlichen Radio wurde patriotische Musik gespielt.

Einem Bericht des Senders Al Arabija zufolge ist Präsident Omar al-Bashir zurückgetreten. Ein Minister bestätigte dies. Mehrere Regierungsmitglieder sollen demnach festgenommen worden seien. Es gab bislang keine offizielle Bestätigung dafür. Vor dem Verteidigungsministerium skandierten Demonstranten: "Wir haben gewonnen."

In dem Land mit 40 Millionen Einwohnern gibt es seit Monaten Proteste gegen Präsident Omar al-Baschir, der seit 30 Jahren im Amt ist. Auslöser der Proteste waren Preiserhöhungen für Nahrungsmittel und andere Waren des Grundbedarfs. Seit der ölreiche Süden des Landes 2011 die Unabhängigkeit erlangte, rutschte Sudan in eine schwere Wirtschaftskrise. (reuters)